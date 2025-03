Wenn im Frühjahr die Temperaturen nach oben klettern, steigt auch der Geräuschpegel in der Eifel. Vor allem die Strecken rund um den Nürburgring sind bei Motorradfahrern beliebt. Der Verein Silent Rider hat Motorradfahrer im Visier, die zu schnell und mit zu lauten Maschinen unterwegs sind. Ausgerechnet zu Beginn der Saison aus diesem Aktionsbündnis auszusteigen, wie von der AfD-Fraktion beantragt und von der Verwaltung vorgeschlagen, dafür gab es im Kreistag keine Mehrheit.

Jährliche Kosten in Höhe von 1500 Euro würden durch den Austritt aus dem Verein Silent Rider eingespart. Für die AfD im Kreistag aber nur ein Argument, sich vom Verein Silent Rider zu verabschieden. Der Fraktionsvorsitzende Martin Kallweitt sieht in der Mitgliedschaft auch „eine pauschale Diskriminierung der Motorradfahrer, die viel Geld im Ahrkreis lassen.“

Die Nationalpark-Region Eifel wehrt sich beispielsweise so gegen Motorradlärm: Motorradfahrer fahren an einem Lärmschutzdisplay, das der Förderverein Nationalpark Eifel, die Nationalparkverwaltung und die Gemeinde Simmerath in der Nähe von Einruhr aufgestellt haben, vorbei.

Mitglied des Aktionsbündnisses ist der Kreis Ahrweiler seit 2019. Die bisherigen Vereinsaktivitäten von Silent Rider im Kreis Ahrweiler waren bereits 2023 ein Thema im Kreis- und Umweltausschuss. Bereits damals hatte die Verwaltung dem Kreistag den Austritt vorgeschlagen. Die Beratungen wurden vertagt mit dem Auftrag, zu einer folgenden Sitzung einen Vereinsvertreter einzuladen, um über die Aktivitäten des Aktionsbündnisses zu berichten. Marko Pfennings, Bürgermeister der Stadt Schleiden, präsentierte sie als Vorstandsmitglied des Vereins. „Konkrete Aktivitäten im Kreis Ahrweiler fanden demnach nicht statt“, heißt es in der Verwaltungsvorlage, die den Austritt empfiehlt. Und dies gelte auch für das beobachtete geltende Jahr. Bislang seien durch die Mitgliedschaft Gesamtkosten in Höhe von 11.000 Euro entstanden, die sich aus dem Aufnahmebeitrag in Höhe von 5000 Euro und vier Jahresbeiträgen zusammensetzen. Die Höhe der jährlichen Beitragszahlungen, die geringen Aktivitäten und fehlenden Ergebnisse des Vereins für den Kreis Ahrweiler stehen nach Ansicht der Verwaltung „in keinem gesunden Kosten-Nutzen-Verhältnis“.

Trotzdem ist der Austritt für SPD, CDU, FDP, Grüne und FWG das falsche Signal. Die Kreistagsmitglieder schlossen sich einem Antrag der SPD-Fraktion an, der die Landrätin beauftragt, Kontakt zu Silent Rider aufzunehmen, Aktionen zu erörtern und einzufordern. Sie soll aber auch mögliche Alternativen, also neue und andere Projekte oder Initiativen zur Senkung von Motorenlärm und zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr eruieren und diesem dem Kreis- und Umweltausschuss im Laufe des Jahres vorstellen. „Ziel der Kreispolitik muss es sein, konstruktive Lösungen zu finden, die allen Seiten gerecht werden – sowohl den Motorradsportfreunden als auch den Anwohnern der betroffenen Gemeinde“, so die SPD in ihrem Antrag.

„Das Problem ist nicht aus der Welt. Wir dürfen die Bevölkerung nicht vergessen. Viele Fahrer sind zu laut unterwegs.“

Michael Korden, CDU-Fraktionsvorsitzender

Die einhellige Meinung: Das Thema Motorradlärm hat sich nicht erledigt. „Das Problem ist nicht aus der Welt. Wir dürfen die Bevölkerung nicht vergessen. Viele Fahrer sind zu laut unterwegs“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Korden dazu und forderte ebenfalls ein, auch mit eigenen Aktionen präsent zu sein. „Es kommt darauf an, eine Lösung zu finden, die allen gerecht wird, und auch Taten einzufordern“, so Ulrich van Bebber für die FDP-Fraktion. Auch für Birgit Stupp und die Grünen ist das Thema nach wie vor aktuell. Das sieht auch Friedhelm Münch für die FWG so. „Ich möchte an den Rennwochenenden nicht am Nürburgring wohnen“, sagte er. Es sei aber auch an der Zeit, mit Silent Rider Kontakt aufzunehmen. Zumal sich der Verein, wie die Landrätin bemerkte, mit seinen Aktivitäten eher auf den nordrhein-westfälischen Teil der Eifel fokussiert habe. Bei einer Enthaltung und fünf Gegenstimmen wurde der SPD-Antrag angenommen.