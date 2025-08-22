Die L92 war bei Adenau über Stunden für einen Rettungseinsatz gesperrt, nach dem ein Motorradfahrer und ein Auto frontal kollidiert waren. Auf der kurvenreich

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto wurde ein 34-jähriger Motorradfahrer auf der L92 am Freitagnachmittag schwer verletzt. Dies teilte die Polizeidirektion Mayen mit. Die Kollision ereignete sich auf der kurvenreichen Strecke zwischen Adenau und Herschbroich. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Die Landstraße musste vollständig gesperrt werden.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 30-jährige Fahrerin des Wagens sei mit dem Schrecken davon gekommen, so die Polizei. Die abschließende Unfallursache sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Wegen des Einsatzes war die L92 bis 18 Uhr vollständig gesperrt.

Auf der Strecke kam es Vergangenheit wiederholt zu schweren Unfällen. Ende Juli wurden bei der Kollision zweier Autos vier Insassen verletzt, eine davon schwer. Nur einen Tag zuvor endete ein Zusammenstoß auf der nahe liegenden B257 tödlich für einen 33-jährigen Franzosen.