Moses in Bad Neuenahr hat jetzt ein Bücherparadies

Ein neues Zugpferd hat das Kaufhaus Moses in Bad Neuenahr in sein Untergeschoss geholt. Mit Thalia soll die Abteilung Bücher von neuen Möglichkeiten profitieren.

Die neue Thalia-Welt im Untergeschoss des Kaufhauses Moses in Bad Neuenahr ist eröffnet. Um 10 Uhr am Freitagmorgen fand die feierliche Eröffnung statt. Mit dem neuen Konzept „Thalia by Moses“ beginnt eine besondere Partnerschaft: Auf 800 Quadratmetern ist ein umfangreiches Buchsortiment zu finden. Ergänzt wird das Angebot um Spielwaren sowie ausgewählte Deko- und Trendartikel. Außerdem gibt es moderne Servicesysteme wie „Scan & Go“, Selbstbedienungskassen und flexible Lieferoptionen für online bestellte Waren.

i Symbolisch wurde zur Eröffnung der Buchhandlung ein Band durchgeschnitten. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Buchauswahl soll Sortiment aufwerten

„Die Zusammenarbeit mit Thalia hat für uns eine große Bedeutung und wir haben die letzten Wochen gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden richtig auf die Eröffnung hin gefiebert“, verrät Martina Wittenberg aus dem Vorstand der Moses AG. „Die neue, umfangreiche Buchauswahl wertet das Sortiment unseres Kaufhauses noch einmal auf und wir können dem lesebegeisterten Publikum hier in der Region einen neuen Treffpunkt in der Nähe anbieten.“ Mitarbeiter des Kaufhauses Moses wurden im Vorfeld in einer Thalia-Buchhandlung im Umkreis zu den neuen Sortimenten geschult.

i Viel Lesestoff gibt es ab sofort bei Moses in Bad Neuenahr. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Das Kaufhaus Moses will bei dieser Partnerschaft von der Infrastruktur, Expertise und den Serviceleistungen des Hagener Buchhandelsunternehmen, ein Marktführer der Branche, profitieren. D as Unternehmerehepaar Martina und Norbert Wittenberg war als Betreiber des Kaufhauses Gastgeber der Eröffnungsveranstaltung. Bereits am Vortag hatten geladene Kunden die Möglichkeit, bei einem exklusiven VIP-Tag das neue Paradies für Leseratten zu entdecken.

Der Name ,Thalia by Moses’ ist auch ein Bekenntnis zum Ort Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Dennis Book, Thalia-Vertriebsdirektor

Dennis Book, Thalia-Vertriebsdirektor ist sich sicher: „Die Partnerschaft mit Moses ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das drückt auch der Name ,Thalia by Moses’ aus, der nicht nur ein Bekenntnis zur Partnerschaft, sondern auch zum Ort Bad Neuenahr-Ahrweiler ist.“