Das Kaufhaus Moses in Bad Neuenahr erlebte einige harte Zeiten, doch jetzt feiert es das 125-jährige Bestehen. Die Geschichte des Hauses beginnt als Wagen- und Hufschmiede. Stadtbürgermeister Guido Orthen findet lobende Worte für die Wittenbergs.
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Feiertage im Einzelhandel von Bad Neuenahr-Ahrweiler: Das Kaufhaus Moses ist 125 Jahre alt. Vor Kurzem begannen die Jubiläumswochen. Erster Gratulant war Stadtbürgermeister Guido Orthen. Das Geschenk der Stadt: Den ganzen Tag über war am vergangenen Samstag im Zentrum-Parkhaus Moses und dem Parkplatz davor freies Parken angesagt.