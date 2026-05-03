Kaufhaus in Bad Neuenahr
Moses feiert: Jubiläumswochen nach schwierigen Zeiten
Am Samstagmorgen ging es an die große Moses-Geburtstagstorte (von links): Pascal Rowald als kommender Stadtbürgermeister, Guido
Am Samstagmorgen ging es an die große Moses-Geburtstagstorte (von links): Pascal Rowald als kommender Stadtbürgermeister, Guido Orthen als scheidender Stadtbürgermeister sowie Martina und Norbert Wittenberg.
Thomas Weber

Das Kaufhaus Moses in Bad Neuenahr erlebte einige harte Zeiten, doch jetzt feiert es das 125-jährige Bestehen. Die Geschichte des Hauses beginnt als Wagen- und Hufschmiede. Stadtbürgermeister Guido Orthen findet lobende Worte für die Wittenbergs. 

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Feiertage im Einzelhandel von Bad Neuenahr-Ahrweiler: Das Kaufhaus Moses ist 125 Jahre alt. Vor Kurzem begannen die Jubiläumswochen. Erster Gratulant war Stadtbürgermeister Guido Orthen. Das Geschenk der Stadt: Den ganzen Tag über war am vergangenen Samstag im Zentrum-Parkhaus Moses und dem Parkplatz davor freies Parken angesagt.

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