Jeckes Treiben in den Sälen
Möhnen am Rhein zeigen, was Frauenpower im Karneval ist
Auch in Waldorf weiß man, wie unter der Leitung von Regina Mehren gefeiert wird.
Auch in Waldorf weiß man, wie unter der Leitung von Regina Mehren gefeiert wird.
Jochen Tarrach

Die Möhnen am Rhein wissen, wie man Karneval feiert. An Weiberfastnacht steppte in den Sälen wieder der Bär. Wir haben geschaut, wo was los war.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Regenschirm gehörte am Schwerdonnerstag zur obligatorischen Ausrüstung für den Start in den Straßenkarneval. Doch in den Sälen am Rhein wurde umso ausgelassener gefeiert und die triste Welt einfach draußen gelassen.

Die Jeckediz traten in Gönnersdorf auf

Wer an Schwerdonnerstag in das Gesicht der ältesten Möhne blickte, die bei der Sitzung in Gönnersdorf wieder mit dabei war, bekam eine Ahnung davon, wie groß und echt die Freude am ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren