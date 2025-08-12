Bei einem Bürgerdialog der Sinziger FWG ging es um Probleme und Pläne im Ort. Dabei spielte das Thermalfreibad, aber auch der zähe Fortgang der Bauarbeiten am Bahnhof eine Rolle.

Einen intensiven Austausch über die Entwicklungen in Sinzig gab es jetzt bei einem Bürgerdialog, zu dem die Sinziger FWG ins Bahnhofs-Café geladen hatte. Dort beherrschen seit einem Jahr umfangreiche Modernisierungsarbeiten der Bahn das Geschehen und die Wegeführung insbesondere für Bahnreisende. Dabei hätten laut dem seinerzeit vorgestellten Bauzeitenplan bereits im Juni die Arbeiten für den barrierefreien Bahnhof fertiggestellt sein sollen. Nun sind dort immer noch Bagger und Betonpumpe im Einsatz.

Arbeiten hätten eigentlich zügiger vorangehen sollen

Ortsvorsteher Reiner Friedsam informierte über den aktuellen Sachstand. „Während in den vergangenen Tagen am Mittelbahnsteig bereits das Gerüst für den Personenaufzug montiert wurde, erfolgen derzeit in der Personenunterführung noch umfangreiche Betonierarbeiten“, so Friedsam. Dies hätte eigentlich bereits im Februar erfolgen sollen. Auf Nachfrage sei mit einer Eröffnung der Personenunterführung nicht mehr in diesem Jahr zu rechnen, was nicht nur bei den Anwesenden für Unverständnis sorgte.

„Kaum jemand möchte in einer Baustelle seinen Kaffee trinken oder frühstücken.“

Stadtcafé-Inhaber Farhad Asyabanzadeh

Durch die Baustelle sei auch das Stadtcafé erheblich betroffen, sagte Inhaber Farhad Asyabanzadeh. „Kaum jemand möchte in einer Baustelle seinen Kaffee trinken oder frühstücken“, tat er seinen Unmut kund. Zu der Situation erklärte Reiner Friedsam, dass ein großes Manko die unzureichende Kommunikation seitens der Bahn sei, die wiederholt auch in der Kommunalpolitik und der Verwaltung Verdruss verursacht habe, aufgrund von nicht eingehaltenen Vereinbarungen seitens der Bahn. Bis zur Fertigstellung seien weiterhin Geduld und Nerven von den Bahnreisenden und Anwohnern gefragt.

In Sachen Wiederaufbau Thermalbad herrschte ebenfalls großes Interesse, als FWG-Ratsfrau Melanie Hürlimann die Pläne dazu vorstellte. Den Ausführungen folgte auch Farhad Asyabanzadeh, der mit seiner Familie vor der Corona-Pandemie und der Flut 2021 das Schwimmbadcafé geführt hatte.

Wann denn die kleine Lücke am Ahrradweg zwischen Bahn und B9-Brücke geschlossen werde und der Weg wieder offiziell nutzbar sei, wollte ein Anwohner aus dem Wohngebiet Sinzig-Ost wissen. Dazu konnte Reiner Friedsam berichten, dass er diesbezüglich intensiv im Austausch mit der Gesellschaft für Wiederaufbau und dem Landesbetrieb Mobilität stehe, damit diese wichtige und sichere Radwegverbindung, insbesondere für die Schulkinder aus Sinzig-Ost, bald wieder verfügbar ist.

Auch über den Straßenverkehr und Tempo 30 in Sinzig wurde intensiv diskutiert. Ratsmitglied Nobert Schmickler nahm dabei die Verkehrssituation am Bahnhofsvorplatz in den Fokus. „Hier ist eine Änderung erforderlich, damit der motorisierte Verkehr aus Richtung Eisenbahnstraße angepasst wird“, so Schmickler. Dies wurde vom Inhaber des Stadtcafés bekräftigt, der tagtäglich das Geschehen vor seiner Außenterrasse verfolgt.