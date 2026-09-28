„Gegen den November-Blues“: Was bringt den bekannten Kölner Rapper Mo-Torres dazu, für einen Gesprächsabend und ein Benefizkonzert zum Thema mentale Gesundheit nach Sinzig zu kommen? Wir haben nachgefragt und sehr ehrliche Antworten bekommen.
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Bei einem Konzert von Mo-Torres hatte der Sinziger Diakon Sebastian Zinken die Idee, einige Workshops zum Thema mentale Gesundheit zu geben. Der Titel: „Gegen den November-Blues“. Weil er dessen Lieder als emotionale Aufhänger verwenden wollte, hatte das Leitungsmitglied des Pastoralen Raums Sinzig Kontakt zum Kölner Rapper aufgenommen.