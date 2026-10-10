Sinziger hat Kalender kreiert Mit wilden Tieren aus dem Ahrtal durch das Jahr 2027 Silke Müller 10.10.2026, 12:00 Uhr

i „Wilde Nachbarn – Das Ahrtal zwischen Rhein und Ahr“: So heißt der erste Kalender des Sinziger Wildlife-Fotografen Thomas Bastian. Für das Cover hat er ein Bild von einem Fuchs gewählt. Silke Müller

Eigentlich ist Thomas Bastian aus Sinzig gelernter Koch. Aber gerade wegen seines Berufs und den langen Arbeitszeiten hat er sich zum Ausgleich ein besonderes Hobby gesucht: Wildlife-Fotografie. Jetzt bringt er seinen ersten Kalender heraus.

„Wilde Nachbarn – Das Ahrtal zwischen Rhein und Ahr“: So hat Thomas Bastian aus Sinzig seinen Kalender für 2027 genannt, der aus Aufnahmen von Tieren besteht, die der 43-Jährige zwischen Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler fotografiert hat. Zu sehen gibt es zwei Hasen, ein Fuchs, ein Reh, ein Reiher, ein Eisvogel sowie ein Rotkehlchen, ein Nutria, eine Blaumeise, ein Halsbandsittich, eine Libelle und ein Haubentaucher.







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