Beim Weinfrühling an der Mittelahr gibt es edle Tropfen und vieles mehr. Jetzt fand der Auftakt in Dernau statt.

Der Nebel, der am frühen Morgen noch alles in dichtes Grau tauchte, hat sich verzogen, die Sonne scheint, die Vögel singen: Bei der Eröffnung des 16. Dernauer Weinfrühlings und des dritten Weinfrühlings Mittelahr zeigt sich das Ahrtal von seiner schönsten Seite. Dazu noch ein schöner Spätburgunder, schon ist der Auftakt zu einem ganz besonderen touristischen Event gelungen. Einen Monat lang präsentieren die verschiedenen Winzer in Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr jedes Wochenende ihre Erzeugnisse entlang des 15 Kilometer langen Rotweinwanderwegs.

Konzept hat sich bewährt

Ein Konzept, dass sich offenbar bewährt hat. „Während wir als Weinorte der Mittelahr lange touristische Einzelkämpfer waren, war uns allen nach der Flutkatastrophe sehr schnell klar, dass wir in Zukunft zusammenhalten müssten“, erklärt Organisatorin Ingrid Näkel-Surges bei der Begrüßung auf dem Schulhof in Dernau. „So wurde im Jahr 2023 der Weinfrühling Mittelahr ins Leben gerufen.“ Daraus sei schnell eine Erfolgsgeschichte geworden. Aber noch kein Selbstläufer.

Trotz der hohen Bedeutung des Weinfrühlings hätte man sich fast einen anderen Standort für die Auftaktveranstaltung suchen müssen: Eigentlich hätte der geplante Abriss der Grundschule, die seit dem Hochwasser nicht mehr nutzbar war und durch einen Neubau ersetzt wird, schon längst begonnen haben sollen, doch dank des Engagements von Helmut Fischer und der Unterstützung durch Bürgermeister David Fuhrmann konnten zumindest für zwei Tage eine provisorische Wasserleitung installiert und Strom vom benachbarten Feuerwehrhaus genutzt werden.

i Die Weinmajestäten und -prinzessinnen aus Dernau, Altenahr, Rech und Mayschoß. Thomas Kölsch

Und so konnte die Dernauer Weinkönigin Alina Riske mitsamt ihrer Prinzessinnen Anna Thiel und Carla Poppelreuter in Anwesenheit der Weinmajestäten und -prinzessinnen Barbara Schmitz und Elena Bitzen (Rech), Chiara Jeckstadt, Laura Burkardt und Mia Cossmann (Mayschoss) und die Weinprinzessinnen Hanna Müller und Lena Lahr (Altenahr) den Weinfrühling in Dernau einläuten. Die hiesige Gitarrengruppe sorgte mit Wanderliedern für die musikalische Untermalung.

Verschiedene Aktionen bis zum 25. Mai

Bis zum 25. Mai finden in und um den Ort herum verschiedene Aktionen statt, unter anderem eine Kinder-Rallye mit vielen Sachpreisen – ein Format, das in diesem Jahr erstmals auch in Rech und Mayschoss angeboten wird. Hinzu kommen zahlreiche kulinarische Freuden: von der Wildschweinbratwurst bis hin zum selbst gemachtem Eis. Die Weinmanufaktur Dagernova bietet zudem jeden Samstag um 11 Uhr geführte Panoramawanderungen an.

i Ingrid Näkel-Surges begrüßt die Anwesenden. Thomas Kölsch

Wer die verschiedenen Weine verköstigen will, sollte übrigens ein eigenes Glas mitbringen, da eine Ausleihe nicht angeboten wird. Alternativ kann man aber auch ein Veranstaltungsglas erwerben, mit dessen Kauf man den Wiederaufbau der örtlichen Betriebe und der touristischen Infrastruktur in der Region unterstützt.

Weitere Informationen inklusive Wanderkarten gibt es im Internet unter https://zukunft-mittelahr.de/tourismus/weinfruehling-mittelahr