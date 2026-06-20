Kritik aus Marienhaus Klinikum Mit GKV-Gesetz müssen Ahrweiler Patienten länger warten Maja Wagener 20.06.2026, 16:00 Uhr

i Mit dem neuen GKV-Gesetz würden sich für Patienten im Marienhaus Klinikum in Ahrweiler zum Beispiel die Wartezeiten in der Notaufnahme verlängern. Maja Wagener

Längere Wartezeiten in der Notaufnahme, weniger Personal: Das erwartet die Patienten im Kreis Ahrweiler, wenn das umstrittene GKV-Gesetz der Bundesregierung verabschiedet wird. Und die Sprecherin des Marienhaus Klinikums fürchtet weitere Folgen.

Aus allen Richtungen hagelt es massive Kritik zum geplanten „Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung“, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Hätten die geplanten Kürzungen auch konkrete Auswirkungen auf die Patienten im Kreis Ahrweiler?







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