Ganz nah an Renngrößen wie Niki Lauda und Michael Schumacher, mit Bon Jovi auf der Bühne: Zusammen haben Wehrleiter Dieter Merten und Feuerwehrkollege Ernst Krämer viele Dienste auf dem Nürburgring gemacht – und dabei einiges erlebt (mit Video).
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Ein Teenager war Dieter Merten, als er der Feuerwehr beitrat. Damals sei er schon etwas Nürburgring-verrückt gewesen, erinnert sich der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Adenau schmunzelnd. Heute leitet er die Feuerwehr am Nürburgring – und kann so oft nah ran ans Geschehen, wie er möchte.