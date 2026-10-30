Wehrleute erinnern sich Mit Feuerwehr am Nürburgring nah an Schumi und Bon Jovi Maja Wagener 30.10.2026, 10:00 Uhr

i Dieter Merten, Wehrleiter der VG Adenau und Brandschutzchef am Nürburgring, mit seinem langjährigen Kollegen Ernst Krämer. Die beiden haben viele schöne Erinnerungen aus gemeinsamen Diensten auf dem Ring. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Ganz nah an Renngrößen wie Niki Lauda und Michael Schumacher, mit Bon Jovi auf der Bühne: Zusammen haben Wehrleiter Dieter Merten und Feuerwehrkollege Ernst Krämer viele Dienste auf dem Nürburgring gemacht – und dabei einiges erlebt (mit Video).

Ein Teenager war Dieter Merten, als er der Feuerwehr beitrat. Damals sei er schon etwas Nürburgring-verrückt gewesen, erinnert sich der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Adenau schmunzelnd. Heute leitet er die Feuerwehr am Nürburgring – und kann so oft nah ran ans Geschehen, wie er möchte.







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