Geschichten aus Ahrweiler Mit etwas Satire: Klein hält Menschen den Spiegel vor Thomas Weber 01.11.2026, 13:00 Uhr

i Hans-Georg Klein präsentierte mit den Ahrweiler Geschichten sein 41. Werk. Thomas Weber

Hans-Georg Klein präsentiert mit den Ahrweiler Geschichten sein 41. Werk, das Begegnungen und Erinnerungen aus der Historie lebendig macht. Auch der Wein spielt eine Rolle. Seine Geschichten sind immer wieder mit einem Augenzwinkern versehen.

Wenn sich Hans-Georg Klein an die Tastatur setzt, dann wird es interessant. Denn der ehemalige Grundschulrektor und Heimatforscher kann herrliche Geschichten schreiben. Jetzt hat er es wieder getan: Klein hat in der ehemaligen Synagoge in Ahrweiler vor einer illustren Schar von Vertretern des öffentlichen Lebens sein mittlerweile 41.







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