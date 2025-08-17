Sie haben es wieder getan: Der Westumer Daniel Lüken und sein Kumpel Michael Teixeira haben wieder an der Schrottrallye teilgenommen. 4600 Kilometer ging es für sie in diesem Jahr durchs Baltikum und wieder zurück nach Sinzig.

Schrottrallye die Zweite hieß es jetzt für den Westumer Daniel Lüken und seinen Kumpel Michael Teixeira. Nachdem die beiden so großen Spaß an dem ersten sogenannten Carbage Run im vergangenen Jahr gehabt hatten, bei dem sie mit ihrem aufgemotzten alten Ford Focus Kombi durch 15 Länder in Europa gepest waren, ging es nun zusammen mit weiteren 1200 Teilnehmern in 500 Autos ins Baltikum über Polen nach Litauen, Estland und Lettland.

Abschleppdienste oder Pannenhilfe sind nicht zugelassen

Bei diesen Reisen der etwas anderen Art dürfen die Fahrer nur in Vehikeln unterwegs sein, die einen Tageswert von 1000 Euro nicht überschreiten und mindestens 20 Jahre alt sind. Dazu kommt, dass der Veranstalter Wert darauf legt, dass die Autos originell gestaltet, also ein Blickfang für die Bewohner der Orte sind, durch die sich der Tross bewegt. Auch verlaufen die Strecken auf Routen abseits der gewöhnlichen Straßen, wobei es schon mal etwas holperig werden kann. Allerdings: Weder Abschleppdienst oder Pannenhilfe, noch technischer Dienst sind erlaubt. Die Teilnehmer sollen sich gegenseitig helfen und sollten deshalb entsprechendes Werkzeug dabei haben. Was für den gelernten Werkzeugmacher Lüken und Kfz-Mechaniker Teixeira kein Problem war. Eine Panne hatten die beiden glücklicherweise nicht. Doch diese fünftägige Tour hat ihnen doch einiges abverlangt.

„Manche hatten sich wirklich dolle Sachen einfallen lassen, um ihr Auto zu etwas Besonderem umzustylen.“

Schrottrallye-Teilnehmer Daniel Lüken

Als sie nach rund 750 Kilometern und neun Stunden Fahrt ihr Startziel erreichten, war der erste Eindruck schon mal überwältigend. „Manche hatten sich wirklich dolle Sachen einfallen lassen, um ihr Auto zu etwas Besonderem umzustylen. Die einen hatten gleich eine ganze Sauna im Schlepptau, ein anderer hatte einen Autoscooter auf seinem Dach installiert, der sich beim Fahren auch noch drehte, wenn einer drin saß und mit einer Schaumpistole ausgestattet“, war Lüken beeindruckt.

Straßen muten an wie Routen durch einen Steinbruch

In den ersten drei Stunden nach dem Start lief noch alles normal. Doch dann: „Die Fahrer waren alle durch eine Messenger-Gruppe verbunden. Nachdem wir am ersten Tag bestens durch Polen gekommen waren, schickte einer ein Video von Autos, die offenbar durch einen Steinbruch fuhren. Das war aber kein Steinbruch, das waren die Straßen, die uns bevorstanden. Und so ging das tatsächlich fast die gesamte Strecke so. Teilweise konnten wir nur mit Tempo 15 in der Stunde fahren. Da reihte sich Schlagloch an Schlagloch auf Schotterpisten. Die Steinschläge prasselten ohne Unterlass auf Blech und Scheibe. Ich dachte, jeden Moment war es das für uns. Doch es ging gerade noch mal gut“, berichtet Daniel Lüken erleichtert.

„ Jeden Abend haben wir die komplett zugesetzten Luftfilter gereinigt.“

Daniel Lüken über die Probleme auf der Tour mit dem Staub

Auch waren die Landstriche, durch die es für die beiden ging, außergewöhnlich dünn besiedelt. „Da konnte man nicht irgendwo mal anhalten und was essen oder trinken. Auch tanken war nicht so ohne Weiteres überall möglich. Und der Staub! Der setzte sich wirklich überall rein. Unser bester Freund war die Umlufttaste. Wir haben aus der Not heraus die Nebelleuchte eingeschaltet. Jeden Abend haben wir die komplett zugesetzten Luftfilter gereinigt. Da waren auch welche im Cabrio unterwegs. Ich frage mich wirklich, wie die das durchgestanden haben“, erzählt der Westumer. Beim Lagern an der Ostsee wurden die Fahrer von Mückenschwärmen geplagt.

i Ein treues, Schotterpisten erprobtes Vehikel, ist das Fahrzeug der beiden Rallyeteilnehmer. Daniel Lüken

Doch letztlich waren es die Landschaft, die Architektur, die regionale Küche und die Natur, die das Ganze zu einem beeindruckenden Erlebnis werden ließen. „Je weiter wir vordrangen, desto mehr goldene Dächer und Zwiebeltürmchen sahen wir, die Kirchen sind wirklich beeindruckend dort. Überhaupt war nahezu überall die Religion gegenwärtig. Insbesondere auf dem sogenannten Berg der Kreuze in Litauen, der eigentlich ein Hügel ist, aber über und über mit Kreuzen und sonstigen religiösen Relikten von Wallfahrern übersät ist“, so Lüken. Und Störche. Die beiden Fahrer hatten wohl noch niemals in ihrem Leben so viele von ihnen gesehen. Selbst der Portugiese Teixeira nicht, der in seinem Heimatland an viele Störche gewöhnt ist. „Manche der vielen Höfe mit mehreren Teichen drumherum sahen aus wie aus dem Märchenbuch“, schwärmt Daniel Lüken.

Menschenmengen wie bei ihrer vorherigen Tour, die den Teilnehmern in ihren witzig aufgetakelten Karossen zugejubelt hatten, waren im Baltikum nicht zu finden. Hin und wieder wurden sie aber doch vor allem von Kindern umringt. Für diese hatte Daniel Lüken eine Kiste von kleinen Haribo-Tütchen als Gruß aus der Heimat mit dabei. „Das kam ganz gut an“, freut er sich.

i Der Berg der Kreuze in Litauen war eine der beeindruckenden Ansichten, die Daniel Lüken und Michael Teixeira genießen durften. Daniel Lüken

„Eigentlich wollten wir nächstes Jahr eine Pause machen. Aber die Ziele Albanien oder Moldau gehen uns noch nicht so ganz aus dem Kopf.“

Daniel Lüken

Als Belohnung für die teils wirklich mühselige Tour gab es am Ende eine Medaille für die Fahrer und eine große Abschlussparty. Von den 500 Fahrern kamen zehn nicht im Ziel an, da ihr Vehikel den Geist aufgegeben hatte. Dann ging es auf den 1500 Kilometer langen Nachhauseweg. „Wir haben 15 Stunden gebraucht. Das Schlimmste waren aber am Ende die Tempo 30 auf der B9 von Bad Breisig. Ich wollte einfach nur noch nach Hause“, sagt Lüken und rollt die Augen. Nach 4600 Kilometern in sieben Tagen mehr auf dem Tacho sind sie dann gut wieder daheim angekommen. Ob er nach diesem ultimativen Road-Trip noch mal so eine Tour machen würde? „Eigentlich wollten wir nächstes Jahr eine Pause machen. Aber die Ziele Albanien oder Moldau gehen uns noch nicht so ganz aus dem Kopf“, sinniert Lüken.