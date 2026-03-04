Remagener Schwimmer op jück
Mit der Fähre geht es zum Schwimmkurs nach Unkel
Dank der Kooperation der Stadt Remagen mit dem Hallenbad der VG Unkel geht es jetzt jeden Sonntag mit der DLRG Remagen zum Training über den Rhein.
Marcus Rüben. Markus Rüben

Die Schwimmer der DLRG Remagen setzen jeden Sonntag nach Unkel über, um den Schwimmbetrieb aufrechtzuerhalten. Das ist die Lösung wegen des geschlossenen Remagener Freizeitbads, das saniert wird. Doch sie ist keinesfalls unaufwendig.

Die DLRG Remagen steht vor großen Herausforderungen. Das Freizeitbad ist seit Herbst vergangenen Jahres bis auf Weiteres geschlossen, weil es saniert wird. Für die Schwimmer der DLRG hieß es also: Lösungen für den Schwimmbetrieb finden. Und die haben sie jetzt – mit einer kreativen Trainingslösung und einem ergänzenden Anfängerschwimmkurs in den Osterferien als Ausweichprogramm während der Badsanierung.

