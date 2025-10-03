Mit dem Fassanstich nehmen die Feierlichkeiten Fahr auf

Die größte Kirmesfeier im Ahrtal steigt gerade in Bad Neuenahr. Zum Programm gehören spektakuläre Fahrgeschäfte genauso dazu wie Musik, Kulinarisches und geselliges Beisammensein.

Bei der Kirmes in Bad Neuenahr drehen sich die Karussells, die Verzehrstände bieten Köstlichkeiten. Am Freitag wurde der größte Rummelplatz im Ahrtal, der jährlich am ersten Oktoberwochenende viele Menschen lockt, eröffnet.

Mit drei gezielten Hammerschlägen brachte Ortsvorsteher Richard Lindner das erste Fass Bier ans Laufen.