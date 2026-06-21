Wiederaufbau des Ahr-Radwegs
Mit dem Drahtesel sicher von Sinzig nach Laach
An unübersichtlichen Bereichen ist der Radweg besonders gekennzeichnet.
An unübersichtlichen Bereichen ist der Radweg besonders gekennzeichnet.
Thomas Weber

Gute Nachrichten des Wiederaufbaus tun kurz vor dem fünften Jahrestag der Flutkatastrophe gut. Das dürfte mit ein Grund sein, die Eröffnung eines großen Teilstücks des Ahr-Radwegs vorzeitig zu feiern.

Lesezeit 2 Minuten
Der Abschnitt des Ahr-Radwegs von der Bunten Kuh bei Walporzheim – ohne das Stück weiter bis zum Bahnhof Altenahr – wurde am Freitag offiziell und mit viel Prominenz freigegeben. So richtig fertig ist aber auch dieses Teilstück noch nicht.
„In einigen kommunalen Bereichen ist noch was zu machen, aber es gibt Ersatzrouten.

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