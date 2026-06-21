Mit dem Drahtesel sicher von Sinzig nach Laach

Gute Nachrichten des Wiederaufbaus tun kurz vor dem fünften Jahrestag der Flutkatastrophe gut. Das dürfte mit ein Grund sein, die Eröffnung eines großen Teilstücks des Ahr-Radwegs vorzeitig zu feiern.

Der Abschnitt des Ahr-Radwegs von der Bunten Kuh bei Walporzheim – ohne das Stück weiter bis zum Bahnhof Altenahr – wurde am Freitag offiziell und mit viel Prominenz freigegeben. So richtig fertig ist aber auch dieses Teilstück noch nicht.