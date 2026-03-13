Ein anonymer Hinweis wirft Fragen zu einer Schafhaltung im Brohltal auf. Amtliche Kontrolleure stießen auf dem Gelände des Tierhalters auf beanstandungswürdige Zustände. Das führte zu Vorgaben für den Halter.
Um auf Missstände in einer Tierhaltung in der Verbandsgemeinde Brohltal hinzuweisen, wandte sich jetzt ein Informant, der nicht genannt werden möchte, an die Rhein-Zeitung. Ein Schäfer soll seine Schafe und Ziegen nicht artgerecht versorgen. Zudem soll er auch ohne Lizenz am Sportplatz in dem Dorf bei Niederzissen für Bewohner sichtbar geschlachtet haben.