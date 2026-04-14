Tatort im Kreis Ahrweiler Missbrauchsprozess: Tochter sagt gegen Angeklagten aus Nina Legler 14.04.2026, 17:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz startete der zweite Prozesstag im Fall des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes im Kreis Ahrweiler. David-Wolfgang Ebener/dpa. picture alliance/dpa

Ein 64-jähriger Mann steht wegen des Vorwurfs, seine Tochter im Kreis Ahrweiler missbraucht zu haben, vor Gericht. Am zweiten Prozesstag äußerten sich die Tochter, die Ehefrau und der Sohn des Angeklagten zu dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Der zweite Prozesstag im Fall des schweren sexuellen Missbrauchs eines Vaters an seiner Tochter ist am Landgericht Koblenz angelaufen. Im Zuge dessen äußerten sich die ersten Zeugen zu dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Im Zeitraum zwischen 1991 und 2002 soll sich der 64-jährige Angeklagte in einer Vielzahl von Fällen sexuell an seiner damals minderjährigen Tochter vergangen haben.







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