Tatort im Kreis Ahrweiler Missbrauchsprozess: Schlief die Tochter mit im Ehebett? Nina Legler 22.04.2026, 10:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz wird einem 64-jährigen Mann von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, seine eigene Tochter als Kind schwer sexuell missbraucht zu haben. Peter Steffen/dpa

Bereits drei Prozesstage liegen hinter dem Angeklagten, der seine Tochter schwer sexuell missbraucht haben soll. Ein Thema kommt in der Verhandlung immer wieder auf: Wie sah die Schlafsituation der Tochter aus? Das sagen die Zeugen dazu.

Hinter dem 64-jährigen Angeklagten, der seine Tochter über mehrere Jahre lang schwer sexuell missbraucht haben soll, liegen mittlerweile drei Prozesstage. Und vor allem eine Frage greift die Richterin während der Befragung der Zeugen am Koblenzer Landgericht immer wieder auf: Wie sah die Schlafsituation der Tochter des Angeklagten im Tatzeitraum z wischen 1991 und 2002 in den Häusern der Familie im Kreis Ahrweiler aus?







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