7500 Euro für relevanten Tipp Missbrauchsfall von Oberdürenbach bei „Aktenzeichen XY“ Celina de Cuveland 08.09.2026, 12:00 Uhr

i Mehrere Ermittlungsteams waren nach dem Missbrauchsfall mit Fragebögen und DNA-Probensets in Oberdürenbach auf Hausbesuchen unterwegs. Frank Bugge

Der sexuelle Missbrauch einer Siebenjährigen in Oberdürenbach im Sommer 2025 wird jetzt in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“ thematisiert. Auf diese Weise hofft die Polizei, vor allem Hinweise zu einem Zeugen zu bekommen.

Der Täter, der am 21. Juni 2025 ein siebenjähriges Mädchen in Oberdürenbach missbraucht hat, ist noch immer nicht gefasst. Aus diesem Grund wird der Kriminalfall am Mittwoch, 9. September, um 20.15 Uhr in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“ behandelt.







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