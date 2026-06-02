Auftritt in Klosterruine Miss Allie startet ihren Festival-Sommer in Marienthal Thomas Kölsch 02.06.2026, 15:00 Uhr

i Die Singer-Songwriterin Miss Allie will mit dem Lied "Europa" auf Missstände aufmerksam machen. Thomas Kölsch

Die Klosterruine Marienthal bei Dernau wird wieder Kulisse für das Festival Musik und Wein sein. Auch die Singer-Songwriterin Miss Allie wird auf der Bühne stehen. Wir haben vorab mir ihr gesprochen.

Mi ss Allie ist an diesem Morgen bestens gelaunt. So wie immer eigentlich, könnte man denken. Die quirlige Singer-Songwriterin, die sich in den vergangenen zehn Jahren als Sonnenschein mit spitzer Zunge einen Namen auf den deutschen Bühnen gemacht hat, gehört zu jenen Künstlerinnen, die selbst mitten in der Melancholie noch ein Lächeln auf den Lippen haben.







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