Verleihung in Walporzheim Ministerin adelt Lebenswerk von Hans-Joachim Brogsitter Lars Tenorth 03.03.2026, 08:00 Uhr

i Daniela Schmitt (FDP), Wirtschaftsministerin des Landes, verleiht Hans-Joachim Brogsitter eine besondere Auszeichnung. Seine Frau Iris Brogsitter (2. von rechts) und auch Landrätin Cornelia Weigand gehören zu den Gratulantinnen. Lars Tenorth

Hans-Joachim Brogsitter ist unter anderem als erfolgreicher Weinhändler bekannt. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt zeichnet ihn mit der Wirtschaftsmedaille aus. Nicht nur sie, auch Landrätin Cornelia Weigand danken ihm – auf vielen Ebenen.

Auf eine mehr als 425-jährige Geschichte blickt das Familienunternehmen Brogsitter zurück. Einen wichtigen Anteil an der Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten ist auf den geschäftsführenden Gesellschafter Hans-Joachim Brogsitter zurückzuführen, der das Unternehmen weiterentwickelt und breit aufgestellt hat: Weinbau, Sektkellerei, Versandhandel, Gastronomie und Hotellerie vereint das Unternehmen.







