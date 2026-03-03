Hans-Joachim Brogsitter ist unter anderem als erfolgreicher Weinhändler bekannt. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt zeichnet ihn mit der Wirtschaftsmedaille aus. Nicht nur sie, auch Landrätin Cornelia Weigand danken ihm – auf vielen Ebenen.
Auf eine mehr als 425-jährige Geschichte blickt das Familienunternehmen Brogsitter zurück. Einen wichtigen Anteil an der Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten ist auf den geschäftsführenden Gesellschafter Hans-Joachim Brogsitter zurückzuführen, der das Unternehmen weiterentwickelt und breit aufgestellt hat: Weinbau, Sektkellerei, Versandhandel, Gastronomie und Hotellerie vereint das Unternehmen.