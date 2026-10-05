Ort mit kleinem Weinberg Mini-Weinfest in Oberzissen fand zum zwölften Mal statt Martin Ingenhoven 05.10.2026, 13:00 Uhr

i Mittlerweile gehört das Oberzissener Weinfest für zahlreiche Weinmajestäten fest zum Besuchsprogramm. Martin Ingenhoven

Zum zwölften Mal fand in diesem Jahr das Mini-Weinfest in Oberzissen statt. Ein Weinfest mitten im Brohltal? Das mag manch einen wundern. Doch der Ort hat tatsächlich eine Weinbau-Historie zu bieten – und heute wieder einen Weinberg.

Das Weinfest in Oberzissen ist vermutlich das kleinste der Region. Es gibt – beinahe schon traditionell – keine eigene Weinmajestät, wenngleich man mitten im Ort über einen eigenen Weinberg verfügt. Das Weinfest fand in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal statt und hat sich längst einen festen Platz im Besuchskalender zahlreicher Weinköniginnen der Region erobert.







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