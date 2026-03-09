Wiederaufbau des Gotteshauses Millionen fließen in die Luther-Kirche in Bad Neuenahr Jochen Tarrach 09.03.2026, 05:00 Uhr

i Die Martin-Luther.Kirche, wie sie 1872 von Pfarrer Gustav Adolf Pliester erbaut wurde. Jochen Tarrach

Etwa viereinhalb Jahre nach der Ahrflut sieht nun auch die Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr dem Wiederaufbau entgegen. Allerdings soll das Vorhaben über die reine Wiederherstellung hinausgehen.

Die evangelische Martin-Luther-Kirche im Zentrum von Bad Neuenahr wird instandgesetzt und teilweise auch neu aufgebaut. Die Pläne dazu sind fertig und bereits im Juni 2025 wurde bei der Kreisverwaltung die Baugenehmigung beantragt. „Wir stehen in den Startlöchern und warten auf die Genehmigung, dann geht es sofort los“, so der zuständige Pfarrer Sumgkwon Kim von der evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr in Verbindung mit Baukirchenmeister ...







