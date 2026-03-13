Mit der Ahrflut kam auch das vorläufige Aus für das Dorint-Hotel im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nun will eine Projektgesellschaft aus Köln dafür sorgen, dass das Hotel in absehbarer Zeit wieder öffnen kann.

Gute Nachricht nicht nur für die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, sondern für das ganze Ahrtal und die Region darüber hinaus: Das Dorint-Hotel in Bad Neuenahr wird in alter Pracht in rund zwei Jahren seine Pforten für die Gäste neu öffnen.