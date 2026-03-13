Wiederaufbau im Kurpark
Millionen fließen in das Bad Neuenahrer Dorint-Hotel
An die prächtigen alten Zeiten vor der Ahrflut möchte das Dorint bald wieder anknüpfen.
An die prächtigen alten Zeiten vor der Ahrflut möchte das Dorint bald wieder anknüpfen.
Pocha/Burwitz. Jochen Tarrach

Mit der Ahrflut kam auch das vorläufige Aus für das Dorint-Hotel im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nun will eine Projektgesellschaft aus Köln dafür sorgen, dass das Hotel in absehbarer Zeit wieder öffnen kann.

Lesezeit 2 Minuten
Gute Nachricht nicht nur für die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, sondern für das ganze Ahrtal und die Region darüber hinaus: Das Dorint-Hotel in Bad Neuenahr wird in alter Pracht in rund zwei Jahren seine Pforten für die Gäste neu öffnen.
„Es wird alles wieder hergerichtet, aber viel schöner und zeitgemäßer.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren