GSP-Vortrag in Bad Neuenahr Militärs buhlen um Vorherrschaft im Weltall Jochen Tarrach 22.09.2026, 06:00 Uhr

i Politikwissenschaftler Enrico Fels (rechts), hier begrüßt von Sektionsleiter Josef Schmidhofer, berichtete bei der Sektion Bad Neuenahr der Gesellschaft für Sicherheitspolitik über die strategische Bedeutung der Raumfahrt. Jochen Tarrach

Der Weltraum ist längst zur strategischen Arena geworden: Das war Thema bei der jüngsten Veranstaltung der bundesweiten Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit Politikwissenschaftler Enrico Fels.

„Raumfahrt ist das Fundament für Gegenwart und Zukunft“: So urteilt Enrico Fels, Politikwissenschaftler am „Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies“ (Cassis), dem strategischen Thinktank der Exzellenzuniversität Bonn, bei einem Vortrags- und Diskussionsabend der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der bundesweiten Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) im Hotel zum Weinberg in Bad Neuenahr.







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