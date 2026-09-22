Der Weltraum ist längst zur strategischen Arena geworden: Das war Thema bei der jüngsten Veranstaltung der bundesweiten Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit Politikwissenschaftler Enrico Fels.
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„Raumfahrt ist das Fundament für Gegenwart und Zukunft“: So urteilt Enrico Fels, Politikwissenschaftler am „Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies“ (Cassis), dem strategischen Thinktank der Exzellenzuniversität Bonn, bei einem Vortrags- und Diskussionsabend der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der bundesweiten Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) im Hotel zum Weinberg in Bad Neuenahr.