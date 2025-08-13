Der Neuenahrer Männerchor und Frauenchor ärgert sich über die Ahrtal Marketing GmbH. Der Grund: Letztere hat ein Konzert der „Wiener Klassik“ auf den zweiten Adventssonntag gelegt – an dem findet aber immer auch das Weihnachtskonzert des MFC statt.

Die traditionelle Top-Veranstaltung im Jahreslauf droht wegen einer Terminkollision zur Pleite zu werden: Das befürchtet die Vorsitzende des MFC Bad Neuenahrer Männerchor 1862 und Frauenchor, Helga Sonntag. Denn parallel und nach ihrer Einschätzung konkurrierend zum „seit Jahrzehnten“ am zweiten Adventssonntag in der Rosenkranz-Kirche dargebotenen Weihnachtskonzert gibt es zeitgleich im Kurhaus-Saal das Weihnachtskonzert der traditionsreichen Konzertreihe „Wiener Klassik“, angeboten von der Ahrtal Marketing GmbH.

Helga Sonntag verweist für den MFC und die Probengemeinschaft mit den Cäcilienchören Heimersheim auf den für viele Chorfreunde festen Termin. „Jetzt lesen wir mit Entsetzen, dass die Ahrtal Marketing zum gleichen Zeitpunkt die Wiener Klassik verpflichtet hat.“ Die verärgerte Sänger-Chefin: „Ist das Arroganz und ist der Prophet im eigenen Land nichts wert? Oder ist es Ignoranz. Schauen die Mitarbeiter nicht über ihren PC-Rand, wissen sie nicht, was kulturell in unserer Stadt angeboten wird?“

Sie seien Laienchöre, die mit den Konzerteinnahmen die Proben finanzieren und den Grundstein für das nächste Konzert legen. Verpflichtet würden unterstützend Solisten und Orchester, die viel Geld kosten. „Mit unseren 80 Sängern begeistern wir unsere Zuhörer. So etwa 2024, als beim Schlusschor der Heimersheimer Männerchor dazu kam und einen grandiosen Schlusspunkt setzte“, schreibt Vorsitzende Sonntag, „zur Kenntnisnahme für die Ahrtal Marketing GmbH.“ Um das finanziell stemmen zu können, müsse die Kirche möglichst ausverkauft sein.

Die Konkurrenz durch hochwertige Profis erlebt sie auch im persönlichen Umfeld: „Viele aus meinem Bekanntenkreis kaufen regelmäßig das Abo für die Wiener Klassik und werden uns sicherlich als Zuhörer fehlen. Denn wer bezahlt für unser Konzert, wenn er schon eine Karte für die Klassik hat?“, fragt sie. Von der Ahrtal Marketing GmbH erwarten die Sänger, dass der Weihnachtstermin nicht fix wird. Und: Beim MFC gebe es zwar keine „Candlelight – Skandinavische Weihnacht“ mit dem Aroma nordischer Wälder wie im Kurhaus, „aber auch unsere Kirche ist festlich und stimmungsvoll ausgeleuchtet mit dem Duft von Weihrauch und deutscher Weihnacht“, wirbt sie um Zuhörer.

Das sagt die Ahrtal Marketing GmbH dazu

Barbara Knieps von der Ahrtal Marketing GmbH (AMG) spricht von „unglücklichen Umständen“: „Zum einen hat der MFC uns den Konzerttermin leider nicht für den Veranstaltungskalender gemeldet. Daher war er bei der Buchung der Wiener Klassik nicht bekannt.“ Zum anderen habe für das Konzert seitens der Klassischen Philharmonie Bonn und im Steigenberger Kurhaus-Saal nur dieser eine Termin zur Verfügung gestanden. Replik auf die Spitzen der Sänger: „Hinweisen möchten wir darauf, dass die Wiener Klassik seit ihrer Rückkehr nach der Flut 2022 immer sonntags gespielt wurde.“ Es gebe viel Unterstützung vom Ahrtal Marketing, um insbesondere die Musikvereine in der Stadt mit Auftrittsmöglichkeiten und Konzerten im Kurpark zu unterstützen, wobei die AMG die Organisation und Werbung übernehme. Knieps: „Ignorant kann man dies sicher nicht nennen.“

Als die Terminkollision bekannt wurde, habe man versucht, die Wiener Klassik zu verlegen, was jedoch leider nicht möglich war. „Auch zum MFC haben wir Kontakt aufgenommen, um zu vermitteln und anzufragen, ob eine Verschiebung möglich wäre, was verneint wurde.“ Danach habe der Eindruck bestanden, dass die Überschneidung zwar allen unglücklich erschien, aber das Thema ausgeräumt war. „Daher wundern wir uns nun über die recht scharfe Stellungnahme, die unserem Engagement für die Stadt und für die Vereine nicht gerecht wird.“ Fazit: Der Klassik-Termin werde nicht mehr auf den zweiten Adventssonntag gelegt.

„Da fällt mir ein Stein vom Herzen“, bedankt sich Helga Sonntag. Und der AMG: „Wir bitten jedoch umgekehrt – nicht nur den MFC, sondern alle Vereine – darum, uns ihre Termine so früh wie möglich mitzuteilen, um Derartiges zu vermeiden.“

Veranstaltungsmeldungen sind unter ahrtal.de/events möglich.