Wegzug aus Sinzig Metzgerei Windolf ist in Bad Neuenahr angekommen 13.10.2025, 06:00 Uhr

i Inhaberin Daniela Welsch in ihrem neuen Laden in der Hauptstraße 87 in Bad Neuenahr. Dort hat die Metzgerei Windolf nach dem Weggang aus Sinzig am 5. August eröffnet. Silke Müller

Mehr als 30 Jahre gab es die Metzgerei Windolf in Sinzig. Doch dann wurde der Mietvertrag nicht mehr verlängert, und Inhaberin Daniela Welsch musste mit ihrem Fleischerei-Fachgeschäft umziehen. Aber der Neustart in Bad Neuenahr ist geglückt.

Es war ein Schock für Daniela Welsch, gelernte Fleischerin und eingetragen in der Handwerkerrolle, als ihr eröffnet wurde, dass der Mietvertrag für ihre Metzgerei Windolf in Sinzig nicht verlängert würde. Schließlich gab es das Fleischerei-Fachgeschäft in der Bachovenstraße – eine wahre Institution in der Barbarossastadt – seit mehr als 30 Jahren.







