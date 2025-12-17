Nach Angriff in Remagen Messerstecher muss hinter Gitter Silke Müller 17.12.2025, 06:00 Uhr

i Das Landgericht Koblenz hat einen 42-Jährigen von der Rheinschiene zu einer Freiheitsstafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Silke Müller

Lange hat er nicht gedauert: der Prozess gegen einen 42-Jährigen, der im Juni mit einem Messer auf einen 38-Jährigen eingestochen hat. Bereits am zweiten Verhandlungstag fiel das Urteil.

Eigentlich waren vier Termine für die Hauptverhandlung gegen einen 42-Jährigen von der Rheinschiene angesetzt, der sich vor dem Landgericht Koblenz wegen versuchten Totschlags verantworten musste. Aber so lange hat die 14. Strafkammer um den Vorsitzenden Richter Rupert Stehlin gar nicht benötigt.







Artikel teilen

Artikel teilen