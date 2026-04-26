Gedenken an Katastrophe Menschen erzählen persönliche Geschichte nach Ahrflut Judith Schumacher 26.04.2026, 15:00 Uhr

i Durch die Flutkatastrophe hat Ghazel Wahisi aus Afghanistan eine noch engere Bindung zu ihrer neuen Heimat bekommen. Judith Schumacher

Am 14./15. Juli jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal, die 136 Todesopfer forderte, traumatisierte Menschen und eine Schneise der Verwüstung hinterließ, zum fünften Mal. Zum Gedenken soll es diesmal eine Freiluftausstellung geben.

Fünf Jahre nach der mörderischen Flut in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 plant der Kreis zum Gedenken an die Opfer zusammen mit der niederländischen Organisation „Museum of Humanity“ eine Freiluftausstellung an vier zentralen Orten entlang der Ahr.







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