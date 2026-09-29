Erinnern für die Zukunft
MemoriAHR – Flutstele in Pomster eingeweiht
Annette Holzapfel und Andreas Schmickler an der Flutstele in Pomster-Kirmutscheid
Annette Holzapfel und Andreas Schmickler an der Flutstele in Pomster-Kirmutscheid
Werner Dreschers

In Pomster‑Kirmutscheid wurde eine Flutstele eingeweiht, die an Opfer, Helfer und Lehren aus der Katastrophe erinnert. Das Mahnmal soll Erinnerung in Erkenntnis verwandeln und drängende Fragen zur Verantwortung stellen.

Lesezeit 2 Minuten
„Ich hoffe, dass der Weg der Erinnerung auch mehr und mehr zum Weg der Erkenntnis wird, dass er von den Bürgern des Kreises Ahrweiler, von Schülern und Ausflüglern, von Touristen und auswärtigen Fluthelfern besucht wird. In den Texten der Stelen stecken viele Informationen, aus denen man lernen kann, zum Beispiel, dass die Kommunikation in Krisenzeiten wichtig ist, dass Solidarität und Nächstenliebe unbezahlbar sind, dass man überregional denken ...
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