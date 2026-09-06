Wie können sich folgende Generationen an die Flutkatastrophe im Ahrtal erinnern? Das Projekt „MemoriAHR – Wege der Erinnerung an die Zukunft“ hat dafür Wege gefunden. Nun feierten die ehrenamtlichen Initiatoren seinen Abschluss im Kloster Marienthal.
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Mehr als 120 Gäste begrüßte Initiatorin Annette Holzapfel zum Abschluss von „MemoriAHR – Wege der Erinnerung an die Zukunft“ im ehemaligen Kloster Marienthal in Dernau, darunter Ministerpräsident Gordon Schnieder und Landrätin Cornelia Weigand. Es galt den Stelenweg, die virtuelle Ausstellung und die Wanderausstellung jetzt Revue passieren zu lassen.