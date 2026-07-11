Melanie Brücken hat nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 in einem Haus in Sinzig ehrenamtliche Helfer und deren Einsätze koordiniert. Heute – fünf Jahre später – blickt sie auf diese nahezu surreal wirkende Zeit zurück.
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Wenn Melanie Brücken gefragt wird, wie sie die Zeit während und nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 wahrgenommen hat, sagt sie: „Ich habe das scheibchenweise realisiert.“ Im Gespräch kommen Details zutage, die einen nahezu sprachlos werden lassen. Sie führen vor Augen, wie groß die Überforderung von Behörden und Einsatzkräften war.