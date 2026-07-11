Ehrenamtlerin blickt zurück Melanie Brücken koordinierte Helfer bei der Ahrflut Judith Schumacher 11.07.2026, 15:00 Uhr

i Um Melanie Brücken (2. von links) sammelten sich viele Seelsorger und Gesprächspartner für die Flutbetroffenen. Melanie Brücken

Melanie Brücken hat nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 in einem Haus in Sinzig ehrenamtliche Helfer und deren Einsätze koordiniert. Heute – fünf Jahre später – blickt sie auf diese nahezu surreal wirkende Zeit zurück.

Wenn Melanie Brücken gefragt wird, wie sie die Zeit während und nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 wahrgenommen hat, sagt sie: „Ich habe das scheibchenweise realisiert.“ Im Gespräch kommen Details zutage, die einen nahezu sprachlos werden lassen. Sie führen vor Augen, wie groß die Überforderung von Behörden und Einsatzkräften war.







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