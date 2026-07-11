Ehrenamtlerin blickt zurück
Melanie Brücken koordinierte Helfer bei der Ahrflut
Um Melanie Brücken (2. von links) sammelten sich viele Seelsorger und Gesprächspartner für die Flutbetroffenen.
Um Melanie Brücken (2. von links) sammelten sich viele Seelsorger und Gesprächspartner für die Flutbetroffenen.
Melanie Brücken

Melanie Brücken hat nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 in einem Haus in Sinzig ehrenamtliche Helfer und deren Einsätze koordiniert. Heute – fünf Jahre später – blickt sie auf diese nahezu surreal wirkende Zeit zurück. 

Lesezeit 6 Minuten
Wenn Melanie Brücken gefragt wird, wie sie die Zeit während und nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 wahrgenommen hat, sagt sie: „Ich habe das scheibchenweise realisiert.“ Im Gespräch kommen Details zutage, die einen nahezu sprachlos werden lassen. Sie führen vor Augen, wie groß die Überforderung von Behörden und Einsatzkräften war.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerAhrflut

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren