Es ist ein seltenes Firmenjubiläum, das die Meisterschreinerei Karl Kindler in Bad Breisig feiern kann: Der Familienbetrieb besteht seit 150 Jahren. Ein Rückblick auf die Geschichte, die im Deutschen Kaiserreich begann.

Wir schreiben das Jahr 1875: In Paris wird nach 15 Jahren Bauzeit die Opéra Garnier eröffnet. Aber auch im Deutschen Kaiserreich – in Bad Breisig – gibt es eine Eröffnung: In der Schmittgasse macht Anton Alois Kindler seine Schreinerei auf. Sowohl die Oper als auch den Betrieb gibt es heute noch. Ein ungewöhnliches Jubiläum für ein Unternehmen, das am kommenden Samstag, 6. September, mit einem Tag der offenen Tür groß gefeiert wird.

Unternehmen hat aktuell 13 Mitarbeiter

Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren: Es herrscht ein geschäftiges Treiben in der Meisterschreinerei Karl Kindler in der Koblenzer Straße 56 in Bad Breisig – allerdings nicht wie üblich an Werkbank und Säge. Statt Holz zu bearbeiten, wird gefegt, ein Rednerpult aufgebaut, und Stühle werden ausgerichtet. Dort, wo sonst 13 Mitarbeiter hobeln, sägen und montieren, bereitet man sich auf die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen vor.

An der Spitze: Stephan Kindler, der das traditionsreiche Unternehmen seit genau 20 Jahren in der fünften Generation führt. „Man sagt, die Kindlers haben Holz im Blut“, sagt er schmunzelnd. Das Besondere: „Wir können die Schreinertradition unserer Familie rund 300 Jahre zurückverfolgen“, so Kindler, der den Meisterbrief seines Ururgroßvaters Anton Alois Kindler in den Händen hält.

i Das Team der Schreinerei Karl Kindler. Stephan Kindler

Der Gründer der Bad Breisiger „Schreinerdynastie“ ist 27 Jahre alt, als er 1875 beschließt, sich selbstständig zu machen. Damit legt er in der Schmittgasse den Grundstein für eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Fortgeführt wird diese zunächst von Sohn Anton Josef Kindler. Nachdem dieser im Sommer 1902 seinen Meisterbrief in den Händen halten kann, übernimmt er den Betrieb. Es folgt der Umzug in die Biergasse 13, wo die Schreinerei länger als ein Jahrhundert – bis 1998 – beheimatet ist.

Sohn Karl, der anschließend den Betrieb führt, gibt schließlich der Schreinerei den Namen, den sie heute noch hat. „Er blieb dem Handwerk bis ins hohe Alter treu und stand noch mit 94 Jahren an der Hobelbank und übernahm leichtere Arbeiten“, berichtet Stephan Kindler.

„Auf eine so lange Familientradition aufbauen zu dürfen, ist ein großes Privileg – aber auch eine Verpflichtung.“

Stephan Kindler

Es ist sein Vater Herbert Kindler, der in der nächsten Generation das Leistungsspektrum erheblich erweitert. Damit einher geht auch im Jahr 1998 der Umzug in die Koblenzer Straße 56, dem heutigen Standort, an dem die dortige großzügige Produktionshalle neue Möglichkeiten eröffnet.

2005 übernimmt Stephan Kindler die Schreinerei. Seitdem führt er sie mit Weitblick und Leidenschaft. „Auf eine so lange Familientradition aufbauen zu dürfen, ist ein großes Privileg – aber auch eine Verpflichtung“, betont der 52-Jährige, dessen Ehefrau Judith ebenfalls im Familienunternehmen mitarbeitet. Er weiß: „Aus dieser Geschichte erwächst ein hoher Qualitätsanspruch. Und dem wollen wir jeden Tag gerecht werden: 150 Jahre Liebe zur Qualität.“

i Am 1. August haben Fabian Deutsch (2. von links) und Emilio Gampp (2. von rechts) und ihre Ausbildung in dem traditionsreichen Familienbetrieb begonnen. Darüber freuen sich Judith (links) und Stephan Kindler. Stephan Kindler

Und genau das wissen auch die Kunden der Schreinerei Kindler zu schätzen. Dazu zählen neben Privatpersonen auch Unternehmen, Kirchen, Gastronomen und Hotels. So hat Kindler zum Beispiel an der Inneneinrichtung des ehemaligen Hotels Maravilla in Bad Bodendorf mitgewirkt. Das Kerngebiet liegt zwischen Bonn und Koblenz, aber auch in der Eifel, im Kreis Neuwied und im Raum Köln hat Kindler Kunden, die das Hochwertige, Exklusive schätzen und sich das Besondere wünschen. „Sie möchten eben nicht von der Stange kaufen“, bringt es Stephan Kindler auf den Punkt.

Die Schreinerei ist breit aufgestellt: Vom Möbelbau über individuelle Küchenfertigung bis hin zu Fenstern und Türen bietet sie maßgeschneiderte Lösungen. Viele der überlieferten Techniken und Kniffe sind von Generation zu Generation weitergegeben worden. Doch Stephan Kindler weiß: „Qualität entsteht nicht nur durch Tradition, sondern auch durch ein starkes Team.“ Neben zwei Schreinermeistern und drei Gesellen wird vor allem auch die Ausbildung im Betrieb großgeschrieben. Aktuell gibt es in dem Familienunternehmen fünf Nachwuchskräfte: vier in der Schreinerei und eine im Büro. Darüber hinaus engagiert sich Stephan Kindler im Prüfungsausschuss bei der Schreinerinnung Ahrweiler.

Technisch auf dem neuesten Stand

Auch technisch ist die Schreinerei auf dem neuesten Stand. Mit einer modernen computergesteuerten CNC-Fräse können selbst komplexe, dreidimensionale Kundenwünsche realisiert werden. Sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen, das möchte Stephan Kindler aber keinesfalls: „Wir leben von der Zufriedenheit unserer Kunden. Egal, ob wir einen Rollladen reparieren, Fenster einbauen oder maßgefertigte Möbel liefern. Unsere Kunden sollen spüren: Was den Namen Kindler trägt, ist mit Sorgfalt und Liebe gemacht.“

Die Familientradition könnte durchaus auch in der sechsten Generation fortgeführt werden, denn der jüngste Sohn der Familie Kindler möchte Schreiner werden und den Betrieb später einmal übernehmen. Allerdings ist er erst 15 Jahre alt, sodass sich diese Pläne durchaus auch noch einmal ändern könnten.

Der Tag der offenen Tür der Schreinerei Kindler mit Imbisswagen, Bierbrunnen, Hüpfburg und vielem mehr beginnt am Samstag, 6. September, um 14 Uhr.