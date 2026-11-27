Dernau arbeitet Vorfälle auf Meinungen zu Böllerei bei Martinsfest gehen auseinander Thomas Weber 27.11.2026, 05:00 Uhr

i Die Dernauer Martinsfeuer haben Diskussionen ausgelöst. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Dernau hat sich vorgenommen, die Vorfälle rund um das Martinsfest anzugehen. Böllerei ohne Genehmigung und große Mengen Brandbeschleuniger hatten zu Aufregung und Beschwerden geführt. Doch eine Lösung zu finden, scheint nicht einfach zu sein.

Im Weinort Dernau stand die Aufarbeitung der Herbstveranstaltungen an. Der Rückblick auf Winzerfest und Martinsmarkt fiel dabei recht unterschiedlich aus. Breiten Raum nahmen in der Nachbetrachtung das Böllern und der Einsatz von Brandbeschleunigern bei den Martinsfeuern ein.







Artikel teilen

Artikel teilen