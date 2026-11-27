Dernau hat sich vorgenommen, die Vorfälle rund um das Martinsfest anzugehen. Böllerei ohne Genehmigung und große Mengen Brandbeschleuniger hatten zu Aufregung und Beschwerden geführt. Doch eine Lösung zu finden, scheint nicht einfach zu sein.
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Im Weinort Dernau stand die Aufarbeitung der Herbstveranstaltungen an. Der Rückblick auf Winzerfest und Martinsmarkt fiel dabei recht unterschiedlich aus. Breiten Raum nahmen in der Nachbetrachtung das Böllern und der Einsatz von Brandbeschleunigern bei den Martinsfeuern ein.