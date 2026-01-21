Absenkbare Poller keine Option Mehr Schutz vor Amokfahrten für Ahrweilers Stadtkern Jochen Tarrach 21.01.2026, 17:00 Uhr

i Die Kreuzung Ahrhut/Niederhut wäre im schlimmsten Fall kein Hindernis für ein Fahrzeug. Jochen Tarrach

Der Ortsbeirat von Ahrweiler wünscht sich, dass die Innenstadt besser gegen mögliche Amokfahrten geschützt wird. Doch das ist nicht so einfach umzusetzen – denn ein Konzept kostet Geld und es dauert, bis es umgesetzt ist. Was ist überhaupt möglich?

Wie sieht es mit der Sicherheit der Besucher auf dem Marktplatz von Ahrweiler aus, im Hinblick auf Amokfahrten bei Festveranstaltungen? Kein abstraktes Thema, auch nicht für Ahrweiler. Die vergangenen Jahre haben durch schlimme Anschläge besonders auf Weihnachtsmärkte in zahlreichen Städten immer wieder gezeigt, dass dies ein hochaktuelles Problem ist.







Artikel teilen

Artikel teilen