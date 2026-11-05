Meinung zu Kritik an Landrätin Mehr Respekt täte Kreistag Ahrweiler gut Maja Wagener 05.11.2026, 08:00 Uhr

i Ein besseres Miteinander täte dem Kreistag in Ahrweiler gut, findet unsere Autorin. Maja Wagener

Nach dem offenen Brief von Landrätin Cornelia Weigand an Bundeskanzler Friedrich Merz schlugen die Wellen der Kritik hoch. Ein wenig zu hoch, findet unsere Autorin, und erinnert die Kritiker an ihre eigenen Ratschläge.

Jetzt agieren also auch Politiker auf Kreisebene so, dass es mehr um das „Wie“ als um das „Was“ geht. Das, was in der Bundespolitik nicht erst seit der geplatzten Ampel viele Menschen gehörig vergrätzt, hält Einzug im Kreis Ahrweiler.Die Landrätin wird aus Kreis, Land und Bund kritisiert, und das nicht besonders sachlich.







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