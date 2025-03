Im Vergleich zu 2023 ist das Straftatenaufkommen bei der Polizeiinspektion (PI) Remagen im Jahr 2024 gestiegen. Das geht aus der jetzt vorgelegten Kriminalstatistik hervor. Demnach wurden im Jahr 2024 insgesamt 3637 Straftaten erfasst, was einen Anstieg der Straftaten um 18,82 Prozentpunkte (+576 Fälle) darstellt.

Die Aufklärungsquote sinkt

Von den 3637 Straftaten konnten 2191 Fälle aufgeklärt werden. Damit sank die Aufklärungsquote auf 60,2 Prozent (2023 64,1Prozent). 1736 Personen wurden als Tatverdächtige erfasst (Vorjahr 1574), darunter 41 Kinder (bis 13 Jahre), 74 Jugendliche (14 bis 17 Jahre) und 79 Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre). Damit wurden insgesamt 194 Tatverdächtige unter 21 Jahren festgestellt, was einem Anteil an der Gesamtzahl der ermittelten Tatverdächtigen von rund 11,2 Prozent entspricht. Der Anteil der nicht deutschen Tatverdächtigen lag bei 27,7 Prozent und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozentpunkte gefallen.

Von den bereits erwähnten 3637 registrierten Straftaten wurden 2420 Fälle bei der PI Remagen abschließend bearbeitet. Die nicht abschließend bearbeiteten Strafanzeigen wurden dabei jedoch in aller Regel von der Remagener Polizei im sogenannten „Ersten Angriff“ aufgenommen, in der Folge aber bei anderen Dienststellen, in deren eigentlicher Zuständigkeit die Sachbearbeitung liegt, endbearbeitet. Andere Dienststellen in diesem Zusammenhang sind etwa die Kriminalinspektion Mayen (KI), die Bundespolizei (insbesondere bei Delikten im und um den Bahnverkehr), sowie in besonderen Einzelfällen auch die kriminalpolizeilichen Einrichtungen in Koblenz.

Zahl der Einbrüche steigt an

Die Anzahl der erfassten Fälle von Wohnungseinbruchsdiebstahl sowie Tageswohnungseinbruch sank in den Vorjahren deutlich ab. Dieser Trend hat sich am Rhein und im Brohltal nicht fortgesetzt, denn die Fallzahlen stiegen in diesem Bereich, wenn auch nur leicht, an. So wurden 2024 im Bereich 50 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl erfasst, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von drei Fällen entspricht. Allerdings blieb es in 28 Fällen nur beim Versuch.

Rohheitsdelikte wie Raub und Körperverletzungsdelikte werden oft in sozialen Medien thematisiert und beeinflussen das subjektive Sicherheitsgefühl. Insgesamt wurden 708 Rohheitsdelikte registriert. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 132 Fälle. Die Aufklärungsquote lag bei erfreulichen 91,5 Prozent.

Bei den registrierten Raubdelikten kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einem Fall mehr. Es wurden 14 Raubdelikte registriert. Körperverletzungen spielen eine große Rolle innerhalb der Rohheitsdelikte. So wurden im Jahr 2024 408 Körperverletzungen registriert (Vorjahr 370 Fälle, +38 Fälle). Die Aufklärungsquote betrug in diesem Bereich 92,6 Prozent. Über Jahre betrachtet liegt die Aufklärungsquote jedoch im Mittel sowie auf hohem Niveau. Oftmals kennen sich bei Körperverletzungen Opfer und Täter, oder es gibt sonstige konkrete Ermittlungsansätze wie gute Täterbeschreibungen oder Zeugen, was die Aufklärung erleichtert. Im Bereich bei den gefährlichen Körperverletzungsdelikten in der Öffentlichkeit, also auf Straßen, Wegen und Plätzen, wurden 32 Fälle erfasst.

Häusliche Gewalt bleibt großes Thema

Die Zahl der Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt liegt für das Jahr 2024 bei 234 registrierten Fällen. Partnerschaftsgewalt sowie innerfamiliäre Gewalt sind bekanntlich vielschichtig und daher soll nicht verschwiegen werden, dass es in den 234 registrierten Fällen 164-mal zu unmittelbaren körperlichen Übergriffen kam, also Körperverletzungen im engeren Sinne. Die Daten in diesem Deliktsbereich sind zwiespältig, weil es im Vorjahr Einzelfälle im Bereich der PI Remagen gab, die ein wiederholtes polizeiliches Eingreifen erforderlich machten. Statistisch betrachtet zählt das zumeist aber nur als „ein Fall“. Bei diesen Konstellationen bleibt es regelmäßig nicht nur bei einem Polizeieinsatz und einer Strafanzeige, vielmehr wird damit ein engmaschiges Hilfs- und Betreuungsangebot ausgelöst, in das eine Reihe von staatlichen wie nicht staatlichen Hilfsorganisationen eingebunden sind.

Mehr Sachbeschädigungen

Sachbeschädigungen sind insgesamt von 256 Delikten im Jahr 2023 auf aktuell 301 Delikte gestiegen (+ 45 Fälle, +17,6 Prozent). Von den angezeigten Sachbeschädigungen entfielen 111 auf Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen (Vorjahr 105 Fälle). Insgesamt wurden 98 Fälle von Sachbeschädigungen auf öffentlichen Wegen und Plätzen (Vorjahr 80 Fälle) registriert, was einer Steigerung von 18 Fällen und damit einem Plus von 22,5 Prozent entspricht.

Betrug über Telefon und Internet wird häufiger

Auf den ersten Blick wird es viele Betrachter erstaunen, dass die Betrugsdelikte bei der PI Remagen seit Jahren rückläufig sind. Waren es 2015 noch mehr als 900 Fälle, sank deren Zahl kontinuierlich auf unter 500 Fälle, aktuell 495 Delikte. Wie kommt es dann, dass fast jeder in seinem Familien- oder Bekanntenkreis jemanden kennt, der in den letzten 12 Monaten tatsächlich oder beinahe Opfer einer betrügerischen Attacke wurde? Ein ebenso wesentlicher wie einleuchtender Erklärungsansatz liegt im Tatort- beziehungsweise Territorialprinzip der Kriminalstatistik begründet. Die große Masse der (Serien-)Betrugsdelikte wie etwa Anrufe falscher Polizeibeamter oder anderer Amtsträger, Microsoft-Support-Anrufer, falsche Gewinnbenachrichtigungen, Bitcoin-Erpressungen, falsche Inkassoschreiben oder ausgespähte Kreditkartendaten, um nur einige der gängigsten Maschen zu nennen, wird inzwischen über das Telefon und/oder das Internet abgewickelt. Die Täter befinden sich in diesen Fällen also gar nicht körperlich innerhalb des Dienstgebietes der PI Remagen und in vielen Fällen nicht einmal innerhalb Deutschlands. Ein Teil dieser Delikte wird daher in der Statistik nicht erfasst. Allerdings wohnen im Bereich der PI Remagen natürlich viele Opfer beziehungsweise Geschädigte dieser überregionalen Betrugsmaschen, sodass die Aufnahme, Erstbearbeitung und Steuerung dieser Delikte auch bei der PI Remagen sehr viel Zeit und Personalressourcen bindet – und für viel Verärgerung bei den Betroffenen sorgt.

Zahl der Rauschgiftdelikte gesunken

Im Bereich der Rauschgiftdelikte wurden im Jahr 2024 insgesamt 271 Fälle registriert. Das bedeutet, dass damit 62 Fälle weniger als im Jahr 2023 bekannt wurden. Die Aufklärungsquote liegt bei 93 Prozent. Verstöße in Zusammenhang mit Cannabis wurden in 75 Fällen erfasst (Vorjahr 164 Fälle). Die Legalisierung von Cannabis spiegelt sich dementsprechend in diesem Bereich wider.