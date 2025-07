Urban Gardening ist in aller Munde. Im Garten Rosenkränzchen in Bad Neuenahr ist darunter mehr zu verstehen als pflanzen, säen, Unkraut zupfen und ernten. Unsere Zeitung hat die Oase mitten in der Stadt besucht.

i Die berühmten Köksje, eine für das Ahrtal authentische Bohnenorte, wächst im Rosenkränzchen. Beate Au

Das Thermometer zeigt fast 40 Grad an diesem Dienstag in Bad Neuenahr. Rekordverdächtige Hitze. Doch im Rosenkränzchen, im Garten vor dem Pfarrhaus in der Weststraße, sitzen Robert Hucho, Barbara Hempel, Charlotte und Jochen Hennings ganz entspannt und genießen das Mikroklima, das der ausladende Magnolienbaum produziert. Ab 15 Uhr ist hier Schatten, und der Baum erzeugt eine leichte Brise. Es gibt Tee, Kaffee und andere Getränke. Jemand hat Kirschen mitgebracht. Das Urban-Gardening-Projekt „Rosenkränzchen“ ist eine Nachbarschaftsinitiative, die allen offen steht – zu Austausch und Begegnung, zum Verweilen und Ausruhen, zu Neuanfängen und Aufbrüchen, aber auch zum gemeinsamen Gärtnern. Die Beete werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

i Kreativ: ein Kronleuchter in der Baumkrone des Quittenbaums. Beate Au

Natürliche Klimaanlage wirkt

Der Vorsitzende des Vereins, Robert Hucho, erklärt die natürliche Klimaanlage mitten in der sengend heißen Stadt und weiß, „dass die Luft im Schatten der Magnolie verwirbelt wird.“ Auch bei der Flut habe es hier einen Wasserwirbel gegeben. Überlebt hat in diesem Garten die Ruhe und inneren Frieden ausstrahlende Skulptur der Künstlerin Friede Classen, die einst hier ihr Atelier hier hatte. Es wäre in ihrem Sinne gewesen, was hier nach der Flut entstanden ist. Menschen verbindende Gärten voller Gemüse und Blühpflanzen, die von den Mitgliedern gehegt und gepflegt werden, und die so individuell wie sie selbst sind. Jetzt im Juli liefern sie die ersten Früchte von Gärtnerfleiß. Auch Stachel- und Himbeeren sind darunter.

„Die Idee ist damals aus der Fluthilfeinitiative des Bistums Trier entstanden. Pastoralreferenten haben sie angestoßen“, berichtet Hucho. „Wir haben einen Verein gegründet, es weitergeführt und sind jetzt Gast auf Gemeindeland. Es ist eine Einladung an alle – gleich welcher Konfession, Religion oder Weltanschauung.“

Gemeinschaftsidee trägt Früchte

i Die Beete sind so individuell die Menschen, die sie gestalten. Beate Au

„Die meisten der aktuell 22 Mitglieder haben hier ein eigenes Stückchen Garten, um das sie sich kümmern“, so Hucho. Es ist aber mehr als pflanzen, säen und Unkraut zupfen. Alle leben die Gemeinschaftsidee mit. Nach der Flut sei man hier zusammengerückt – über alle sozialen Schichten und Berufszweige hinweg, so Hucho. Es hat den Menschen Halt gegeben.

i Gemulcht wird auch mal mit Schafswolle. Beate Au

Jeder ist willkommen

Vom Steuerberater bis zur ehemaligen Krankenschwester ist alles dabei. Immer dienstags um 15 Uhr treffen sie sich hier. „Wir versuchen, immer draußen zu sein“, so Hucho. Wenn es im Winter zu kalt wird, dient das ehemalige Atelier als Ausweichquartier. Während der Saison werde natürlich auch die Gelegenheit zum Gärtnern genutzt. Geräte sind vorhanden. Auch ein über 80-jähriger Landschaftsgärtner hat hier sein Refugium. Seine Tomaten und auch die seiner Nachbarn werden jetzt rot.

i Rosa blühende Erdbeeren sind in diesem Stück Garten zu finden. Beate Au

i Erfinderisch beim Bewässern. Beate Au

Ahrtaler Spezialität wird kultiviert

Die Parzellen spiegeln eine Mischung aus Nutz- und Ziergarten. Jeder bringt seinen eigenen grünen Daumen mit. Eine Gärtnerin hat beispielsweise den Ehrgeiz, mit möglichst wenig Wasser auszukommen. Andere leben ihre Kreativität aus, hängen einen Kronleuchter in den Quittenbaum oder umwickeln den Stamm mit einem gehäkelten Strumpf. Auf einem Beet von Horst Pokorny werden auch Restbestände der berühmten Ahrtaler Köksjebohne kultiviert und vermehrt, wertvolle Zutat der Bohnensuppe bei der Ahrweiler Feuerwehr. Nicht so gute Erfahrungen hat man mit einem Hochbeet gemacht. „Es schont zwar den Rücken, aber alles andere ist mühsamer“, so Hucho und meint damit vor allem den höheren Wasserbedarf.

Das Wichtigste, was im Rosenkränzchen gedeiht, ist jedoch das Gemeinschaftsgefühl. Bei Kaffee und Kuchen an den Dienstagnachmittagen kann sich jeder informieren, austauschen und einfach da sein. Daher plant die Rosenkränzchen Nachbarschaftsinitiative auch in Zukunft weitere Veranstaltungen und Workshops.