Wenn in einem früher lebendigen Ortsteil das soziale Leben und die Nahversorgung weggebrochen sind, werden Ideen gebraucht. In Hemmessen gibt es nun wieder einen Treffpunkt für alle Generationen, und im Dom-Café ein Brotdepot als neues Angebot.

Ob Vollkorn- oder Weißbrot, Brötchen oder Steinofenbaguette – im Hemmessener Dom-Café sind die von Bürgern zuvor georderten Backwaren abholbereit. Das ehrenamtliche Thekenteam hat alle Hände voll zu tun, um die von der Rheinbacher Bäckerei Laib und Seele angelieferte Ware zu verteilen. Aber es bleibt immer noch Zeit für ein Schwätzchen.

Dahinter steckt eine neue Idee: Der Förderkreis Hemmessener Dom bietet ab sofort die Möglichkeit an, im Café zweimal in der Woche Brot, Brötchen oder kleine Kuchen abzuholen. Und das kommt gut an bei den Hemmessener Bürgern, die nun in Laufweite nicht nur wieder einen sozialen Treffpunkt haben, sondern auch ein, wenn auch kleines Ersatzpuzzlestück für die weggebrochene Nahversorgung genießen. Denn seit der Flut gibt es keinen Edeka-Markt und auch keine Bäckerei mehr in der Nachbarschaft.

Walter Rick (vorne) hatte die Idee zum Brotdepot. Unterstützt wird er von Ehrenamtlichen und von Wolfgang Schäfer.

„Immer wieder kamen Menschen hier herein, die, wie früher, Backwaren kaufen wollten. So haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und füllen dienstags und donnerstags selbst die Brotregale”, so Walter Rick, zweiter Vorsitzender und Organisator der Aktion. Denn vor der Flut gab es hier die Bäckerei Degen, die danach sehr vermisst wurde.

Vor der Premiere gab es vorab eine Brotverkostung. Das Ehepaar Flohe reiste aus Rheinbach mit einem bunten Korb voller eigener Produkte an, stellte die unterschiedlichen Getreidesorten, Mehle und Backweisen vor, gab Einblicke in die Abläufe und erläuterte seine Philosophie. Sie produzieren handwerklich gefertigtes Brot in Bioqualität. Dass jedoch der Andrang so gewaltig sein würde, überraschte den Förderkreis sehr. Deutlich mehr als 120 Personen hätten sich eingefunden, um zu kosten und letztlich eventuell zu bestellen, denn das Brot gibt es nur gegen Vorbestellung. „Wir sind regelrecht überrannt worden“, so Rick.

Offener Raum für Austausch und Klaaf, für Gemeinschaft und Kultur

Der neue Quartierstreff füllt sich also mit Leben. Das ist auch das Ziel des Förderkreises Hemmessener Dom, der nach der Flut gegründet wurde, um eingehende Spendengelder für die Sanierung der Kapelle annehmen zu können. Unterstützt von Spendenshuttle, Ahrtalstiftung und anderen Sponsoren, verwandelt sich das Areal rund um die Kapelle St. Antonius und St. Sebastianus zu einem einladenden, offenen Raum für Austausch und Klaaf, Gemeinschaft und Kultur, Impulse und Programm.

Die Schachspielergruppe trifft sich schon regelmäßig dort. Eine Knobelrunde hat sich angemeldet. Für drei Jahre ist die Pacht durch Unterstützung des Spendenshuttles gesichert. Ein Standbein soll die Vermietung für private Feiern für kleines Geld werden, eine weitere Säule Konzerte und Lesungen oder Ausstellungen.

Rund um den Hemmessener Dom soll sich im Viertel gesellschaftliches Leben entwickeln.

Mit dem Brotdepot ist ein starker Kommgrund hinzugekommen. „Es wird fantastisch angenommen“, freut sich Walter Rick über die Resonanz schon beim zweiten Mal. 65 Bestellungen seien beim ersten Aufschlag rausgegangen. Er weiß aber auch, dass das Brotdepot auf die ehrenamtliche Hilfe angewiesen ist. 20 der aktuell 80 Mitglieder des Fördervereins engagieren sich hier.

Die Menschen, die es in Anspruch nehmen, kommen überwiegend aus Hemmessen, darunter viele Senioren, die es zu schätzen wissen, gleich um die Ecke nicht nur Brot, sondern auch Anschluss zu finden. Für die 87-jährige Ursula Ahlhorn ist es ideal. „Ich wohne fast gegenüber“, sagt sie. „Die Leute sind happy und müssen nicht mehr auf den Bus warten, um ein Brot zu kaufen“, so Wolfgang Schäfer, im Förderverein der Beauftragte für das Café.

Großes Hallo im Dom-Café

Im Dom-Café stehen Vasen mit frischen Blumen auf den Tischen. Es gibt Kaffee und vorbestellten Kuchen dazu – und Herzlichkeit gratis. Immer dienstags und donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr findet die Abholaktion statt. Dann ist auch das Café geöffnet. Und manch Neugieriger bleibt hier stehen. „Kommen Sie ruhig rein zu uns“, wird er dann zum Bleiben aufgefordert.

Die Hoffnung ist, dass alle Generationen auf den Quartierstreff aufmerksam werden. Rick kann sich auch vorstellen, hier eine Snack-Station für Schüler, beispielsweise vom nahen Peter-Joerres-Gymnasium, aufzubauen. Es geht aber noch mehr.