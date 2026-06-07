 Kasalla in Marienthal
Mehr als 1000 Fans feiern Kölschrock in der Wildnis
Bastian Campmann begeisterte als Frontmann von Kasalla die Fans in Marienthal.
Bastian Campmann begeisterte als Frontmann von Kasalla die Fans in Marienthal.
Thomas Kölsch

Wenn die Kölschrockband Kasalla, die 10.000 Zuschauer und mehr gewohnt ist, in deutlich kleinerem Rahmen in Marienthal auftritt, ist das etwas Besonderes – für Musiker und Fans. Das Ergebnis: viele strahlende Gesichter und ein ausgerenkter Daumen.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Fahrt an die Ahr ist für Kasalla schon ein Abenteuer. Immerhin ist man hier außerhalb der eigenen Wohlfühlzone beziehungsweise „in der Wildnis“, wie Sänger Bastian Campmann während des Auftritts der Kölschrockband auf der Weinkulturbühne Marienthal gesteht.

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