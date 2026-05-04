Stipendien im Kreis Ahrweiler Medizinische Versorgung: Wie erfolgreich ist der Weg? Lars Tenorth 04.05.2026, 13:00 Uhr

i Der Kreis Ahrweiler möchte die gesundheitliche Versorgung dauerhaft sichern. Doch wie erfolgreich ist das Angebot von Stipendien bislang? Soeren Stache. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Seit 2024 können sich Medizinstudierende der Humanmedizin unter bestimmten Voraussetzungen für ein Stipendium des Kreises bewerben. Die erste Zwischenbilanz fällt jedoch ernüchternd aus. Das sagt die Kreisverwaltung. Bewerbungen sind weiter möglich.

Die Altersstruktur der Mediziner im Kreis Ahrweiler und vielen anderen Regionen in Deutschland wird zunehmend kritisch (unsere Zeitung berichtete). Immer öfter stellt sich die Frage, wie Kommunen dem drohenden medizinischen Engpass mittel- bis langfristig entgegenwirken und junge Ärzte anlocken können.







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