Neues Restaurant eröffnet Mediterrane Fusionsküche in Bad Breisig 22.11.2024, 09:03 Uhr

i Haben Anfang November das Restaurant Der Genuss im Hotel Rhein-Residenz eröffnet (von links): Karla Pinheiro Coello, Vilma Coello und Küchenchef Antonio Pinheiro. Silke Müller

Gerade in der warmen Jahreszeit ist das mediterrane Flair der Rheinpromenade in Bad Breisig deutlich zu spüren. Da passt es gut, dass es nun im Hotel Rhein-Residenz Köstlichkeiten aus dem Süden modern interpretiert gibt.

„Der Genuss“: So heißt das neue Restaurant, das Anfang November seine Pforten geöffnet hat. Eine echte Familienangelegenheit, denn Pächterin Karla Pinheiro Coello stehen im Service Mama Vilma Coello zur Seite sowie am Herd Papa Antonio Pinheiro, der das Sagen in der Küche hat.

