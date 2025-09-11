Unsere Zeitung begleitet den Wiederaufbau der Ahrtalbahnstrecke, auf der bis Ende des Jahres wieder Züge rollen sollen. Derzeit schauen wir auf die Bahnhöfe entlang der Strecke und stoppen heute in Mayschoß.

„Am 1. Dezember 1886 war die Eröffnung der Eisenbahnlinie von Ahrweiler nach Altenahr.“ So steht es schlicht in der von Sebastian Wolfgang Schmitz verfassten Ortschronik von Mayschoß. Der Bahnhof des Weinortes ist in der Chronik erstmals auf einem Foto aus der Ferne zu sehen, das mit „vor dem Brand 1890“ datiert ist. Und jetzt, im Dezember 2025, soll die Eisenbahnstrecke wieder neu eröffnet werden.

Alter Bahnhof 1904 errichtet

Diesmal aber ein Stück weiter bis nach Ahrbrück. Die Flut vom 14./15. Juli 2021 hat die rund 12,3 Streckenkilometer von Ahrweiler nach Altenahr, und damit auch bei Mayschoß, derart zerstört, dass ein kompletter Neuaufbau notwendig geworden ist. In einer Serie beschreibt die Rhein-Zeitung die Geschichte und den derzeitigen Zustand der Haltepunkte und Bahnhöfe entlang der Strecke und berichtet, was die Flut von ihnen übrig gelassen hat. Nun geht es in der Folge 8 weiter über Rech nach Mayschoß.

Erst elf Jahre nach Eröffnung der Bahnstrecke Ahrweiler-Altenahr erhielt Rech am 1. August 1897 einen eigenen Haltepunkt. Da die Strecke in großem Bogen am Ort entlang führt, wurde auch der Haltepunkt, dem Gelände angepasst, in einer Kurve errichtet. Ein Bahnhofsgebäude gab es erst 1904 auf einem Felsplateau oberhalb der Gleise. Dieses ist aber schon längst nicht mehr in Nutzung durch die Bahn.

i Noch nicht ganz fertig ist der neue Bahnhaltepunkt Mayschß und auch noch nicht der Tunnel in östlicher Richtung unter dem Felsen der Saffenburg. Jochen Tarrach

Weiter geht es an den Gleisen neben der Bundesstraße entlang. Über eine neue Brücke wird schließlich die Ahr überquert. Bevor dann plötzlich der Bahnhof Mayschoß erscheint, muss erst noch der Felsen der Saffenburg in einem Tunnel unterfahren werden. Dann plötzlich steht er da, etwas westlich des Ortes und von dort aus nur über eine Brücke zu erreichen.

Man glaubt, das Bahnhofsgebäude schon zu kennen, denn es ähnelt in seiner Bauweise dem von Dernau oder durchaus auch dem von Heimersheim. Obwohl es ein Ausweichgleis gab, war der Bahnhof für den Güterverkehr durch seine Bauweise ohne Kopfgleis allerdings kaum nutzbar.

Bahnhofsgebäude ähnelt dem in Dernau

Es ist ein traufenständiger, zweistöckiger Bau, der im Erdgeschoss aus Bruchstein errichtet wurde. Das Obergeschoss ist mit auskragendem Fachwerk auf das Erdgeschoss aufgesetzt. Ein schmuckes Gebäude, der spannenden Umgebung des Ahrtals angemessen. Führten früher zwei Gleise am Bahnhof vorbei, so wird es in Zukunft nur noch ein Gleis sein.

1977 wurde der Bahnhof aus betriebstechnischen Gründen zurückgestuft zum Haltepunkt. Gegen Ende der 1990er-Jahre verkaufte die Bahn das Stationsgebäude an einen Gastronomiebetrieb. Das Empfangsgebäude wurde erheblich umgebaut. Auf der Bahnsteigseite kam ein einstöckiger Anbau hinzu. Nach Fertigstellung der Gebäudesanierung wurde 1998 die Gaststätte „Bahnsteig 1“ eröffnet.

i Von der Saffenburg aus bietet der alte Bahnhof diese Ansicht. Jochen Tarrach

Das Lokal zieht noch heute viele Gäste an. Und mit der Neueröffnung der Ahrtalbahn wird es noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Als Gourmetrestaurant mit Vinothek und vielen Veranstaltungen ist es überregional bekannt. Im nächsten Fahrtabschnitt erreichen wir dann Altenahr.