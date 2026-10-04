Am ersten Oktoberwochenende platzte Mayschoß förmlich aus allen Nähten: Das erste Weinfestwochenende stand an und bei spätsommerlichem Wetter war der Ort hervorragend besucht. Höhepunkt war die Proklamation der neuen Weinkönigin.

Alles passte: Wetter, Stimmung, Besucherströme. Das Mayschoßer Weinfest 2026 ist eröffnet. An allen Wochenenden im Oktober kann nun am Festplatz sowie rund um die Winzergenossenschaft der Wein der Mayschoßer Winzer genossen werden.

Am Eröffnungswochenende stand unter anderem die Proklamation der neuen Weinkönigin Laura Epstein als Höhepunkt auf dem Programm.