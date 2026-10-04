Krönung zum Auftakt
Mayschoß feiert den ganzen Oktober seinen Wein
Ex-Weinkönigin Chiara (von rechts) krönte ihre Nachfolgerin Laura und gratulierte auch Prinzessin Eva.
Ex-Weinkönigin Chiara (von rechts) krönte ihre Nachfolgerin Laura und gratulierte auch Prinzessin Eva.
Thomas Weber

Am ersten Oktoberwochenende platzte Mayschoß förmlich aus allen Nähten: Das erste Weinfestwochenende stand an und bei spätsommerlichem Wetter war der Ort hervorragend besucht. Höhepunkt war die Proklamation der neuen Weinkönigin.

Lesezeit 2 Minuten
Alles passte: Wetter, Stimmung, Besucherströme. Das Mayschoßer Weinfest 2026 ist eröffnet. An allen Wochenenden im Oktober kann nun am Festplatz sowie rund um die Winzergenossenschaft der Wein der Mayschoßer Winzer genossen werden. Am Eröffnungswochenende stand unter anderem die Proklamation der neuen Weinkönigin Laura Epstein als Höhepunkt auf dem Programm.
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