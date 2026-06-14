Ahrweilers jüngste Schützen Maximilian Rosenthal wird Aloisiuskönig in Ahrweiler Thomas Weber 14.06.2026, 10:33 Uhr

i Um 12.05 Uhr brachen mit dem entscheidenden Schuss alle Dämme: der neue König wird gefeiert. Thomas Weber

Beim Königsschießen der Aloisiusjugend in Ahrweiler brachte Maximilian Rosenthal den Vogel zu Fall. Damit ist er neuer Schützenkönig der Aloisiusjugend. Ein spannendes Amt für den 15-Jährigen.

Maximilian Rosenthal ist neuer Schützenkönig der Ahrweiler Aloisiusjugend, in der die jüngsten Schützen der Stadt organisiert sind. Die Gesellschaft ist eng an die Aloisiusschule angebunden. Dort fand während des Schulfests am Samstagmorgen in einem abgesperrten Bereich das Königsschießen statt.







Artikel teilen

Artikel teilen