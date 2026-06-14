Beim Königsschießen der Aloisiusjugend in Ahrweiler brachte Maximilian Rosenthal den Vogel zu Fall. Damit ist er neuer Schützenkönig der Aloisiusjugend. Ein spannendes Amt für den 15-Jährigen.
Lesezeit 1 Minute
Maximilian Rosenthal ist neuer Schützenkönig der Ahrweiler Aloisiusjugend, in der die jüngsten Schützen der Stadt organisiert sind. Die Gesellschaft ist eng an die Aloisiusschule angebunden. Dort fand während des Schulfests am Samstagmorgen in einem abgesperrten Bereich das Königsschießen statt.