Lesung in Bad Godesberg Max Mutzke: Freude und Trauer zwischen den Zeilen Thomas Kölsch 03.03.2026, 18:00 Uhr

i Das Herz auf der Zunge: Max Mutzke Thomas Kölsch

Max Mutzke ist in erster Linie als Musiker und Sänger bekannt. Jetzt aber hat er im Schauspiel Bad Godesberg aus seiner Autobiografie gelesen. Dabei hielt er mit seinen Gefühlen nicht hinterm Berg.

Max Mutzke trägt sein Herz auf der Zunge. Mit seinen Gefühlen hält der Sänger nicht hinterm Berg, sondern lässt sie für alle sichtbar heraus, die schönen ebenso wie die schweren. Er kann sich an herrlichen Anekdoten über seinen Großvater Bernhard erfreuen oder über die Tatsache, dass das Schauspiel Bad Godesberg bei seiner Lesung offiziell ausverkauft ist – doch auch anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung des Buches, in dem Mutzke auf seine ...







