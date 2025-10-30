Kommentar zum Bauernverband
Mauern ist kein Umgang mit Kritik
Celina de Cuveland
Jens Weber

Es macht mich sprachlos, wie der Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau versucht, die Kritik an einem seiner Funktionäre auszusitzen. Das ist nicht nur unprofessionell, sondern wirft auch ein schlechtes Licht auf die Branche. Ein Kommentar.

Lesezeit 1 Minute
Manchmal gerät man als Journalist an Grenzen. Das ist zum einen frustrierend. Zum anderen macht es hin und wieder fassungslos – so wie jetzt die Nicht-Reaktion des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau auf die Vorwürfe gegen einen Kreisverbandsfunktionär.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerUmwelt

Top-News aus der Region