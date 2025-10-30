Kommentar zum Bauernverband Mauern ist kein Umgang mit Kritik 30.10.2025, 15:00 Uhr

i Celina de Cuveland Jens Weber

Es macht mich sprachlos, wie der Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau versucht, die Kritik an einem seiner Funktionäre auszusitzen. Das ist nicht nur unprofessionell, sondern wirft auch ein schlechtes Licht auf die Branche. Ein Kommentar.

Manchmal gerät man als Journalist an Grenzen. Das ist zum einen frustrierend. Zum anderen macht es hin und wieder fassungslos – so wie jetzt die Nicht-Reaktion des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau auf die Vorwürfe gegen einen Kreisverbandsfunktionär.







