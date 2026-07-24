Die Freiwillige Feuerwehr in Lantershofen blickt auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück. Aktueller Löschgruppenführer ist Matthias Schäfer. Wir haben geschaut, wer da eigentlich an der Spitze der Wehr steht.
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Wenn die Feiern zum 100-jährigen Bestehen der Lantershofener Wehr überstanden sind, dann hat Löschgruppenführer Matthias Schäfer eine Hoffnung: „Dann habe ich hoffentlich wieder ein wenig Privatleben.“ Aktuell scheint das nicht der Fall zu sein, beinahe rund um die Uhr dreht sich bei ihm alles um die Feuerwehr.