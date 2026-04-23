Künstler in Walporzheim Matthias Bertram erschafft Kunst in Industriebrache Judith Schumacher 23.04.2026, 13:30 Uhr

i Matthias Bertram ist froh, dass er den Raum so herrichten konnte, dass er ihm als Galerie dient. Judith Schumacher

Die Kunst von Matthias Bertram ist wahrlich nicht uninspiriert. Im Gegenteil: In seinem Atelier in Walporzheim lässt sich der Künstler von seiner Heimat inspirieren und schafft auch Werke, die an die afrikanische Kunst angelehnt sind.

Kunstinteressierte haben am ersten Maiwochenende, von Freitag, 1. Mai, bis Sonntag, 3. Mai, die Gelegenheit, eine neue Galerie an einer außergewöhnlichen Örtlichkeit für sich zu entdecken. Denn dann öffnet der Ahrweiler Künstler Matthias Bertram erstmals seine neue Wirkungsstätte in der ehemaligen Rekofa in der Walporzheimer Gildenstraße 32.







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