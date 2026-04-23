Die Kunst von Matthias Bertram ist wahrlich nicht uninspiriert. Im Gegenteil: In seinem Atelier in Walporzheim lässt sich der Künstler von seiner Heimat inspirieren und schafft auch Werke, die an die afrikanische Kunst angelehnt sind.
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Kunstinteressierte haben am ersten Maiwochenende, von Freitag, 1. Mai, bis Sonntag, 3. Mai, die Gelegenheit, eine neue Galerie an einer außergewöhnlichen Örtlichkeit für sich zu entdecken. Denn dann öffnet der Ahrweiler Künstler Matthias Bertram erstmals seine neue Wirkungsstätte in der ehemaligen Rekofa in der Walporzheimer Gildenstraße 32.